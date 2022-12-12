Jerry Heil вспомнила, как потеряла голос 25 февраля и рассказала, как распространяет украинскую культуру в США

Украинская исполнительница Jerry Heil рассказала о том, какие изменения произошли в ее творческой жизни с начала полномасштабной войны.

На своей странице в Instagram певица поделилась нежными кадрами из новой фотосессии, на которых позировала в невесомом белом платье у фортепиано.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Под фото исполнительница припомнила, как в начале войны потеряла голос и рассказала, с чего начались ее трансформации.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

"25 февраля я потеряла голос. Не могла ни говорить, ни петь. Но я много думала, началась ментальная трансформация.. я повзрослела. А порой говорю, что состарилась. Когда голос вернулся ко мне, я уже знала, что не смогу больше писать Кто бы что бы ни думал себе по поводу предыдущих суток моего творчества, я единственная, кто знает честную причину и она такая — мои песни всегда транслируют внутреннее состояние, каким я и была — инфантильным ребенком — такими были и песни", — написала Jerry Heil.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Сейчас, по словам певицы, она сконцентрировалась на изучении и создании аутентичных украинских песен. В этой артистке помогают знания получений во время учебы в Киеве, а также в Беркли.

Кстати, как рассказала Jerry Heil, сейчас она пытается активно распространять украинскую культуру в США.

"Сейчас я учусь в Беркли, и это такое благословение — быть в мировом центре музыкального образования и иметь возможность распространить украинское здесь. Шаг за шагом они узнают от меня, что их Carol of the bells — это наш Щедрик. И что Беркли сам по себе был основан на базе школы Шиллингера, выходца из Харькова", – рассказала артистка.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

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