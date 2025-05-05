Jerry Heil выступит на "Евровидении-2025" без alyona alyona: рэперша удивила причиной

Jerry Heil и alyona alyona / © Getty Images

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Украинская певица Jerry Heil, которая в дуэте с рэпершой alyona alyona принимала участие в "Евровидении-2024", также появится на музыкальном конкурсе.

Оказывается, артистка споет на арене Санкт-Якобсгалле как приглашенная звезда. Об этом певица, которая, кстати, также будет объявлять, кому Украина в финале "Евровидения" отдаст 12 баллов, рассекретила в соцсетях. Jerry Heil будет радовать своим выступлением в интервал-акте.

"Привет, Европа и Австралия. Это Jerry Heil из Украины. Жду не дождусь встречи с вами в Базеле. Потому что угадайте что? Я буду выступать на "Евровидении-2025" в этом году", - поделилась певица.

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Jerry Heil / © Getty Images

А вот рэперши alyona alyona на "Евровидении-2025" не будет. Издание "Музвар" обратилось к менеджменту исполнительницы за объяснениями. Как оказалось, alyona не поступали предложения выступить на музыкальном конкурсе.

Кстати, не только Jerry Heil появится на "Евровидении-2025". В Базель также поедет и Джамала. Правда, артистка пока что не разглашает, какая у нее миссия. Тем не менее, она интриговала, что свою победную песню "1944" в этом году обязательно споет.