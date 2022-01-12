Jerry Heil захейтили после того, как она рассказала об угрозах российского фана: "Самая виновата"

Артистка не может понять, почему некоторые люди так отреагировали.

Украинская певица Jerry Heil недавно рассказала, что ей в течение 1,5 года фанат из России присылал сообщения сексуального характера и говорил, что хочет "потерять с ней девственность".

Поначалу знаменитость не воспринимала его угрозы всерьез. Впрочем, недавно мужчина приехал во Львов, чтобы встретиться с ней. Тогда же Яна не на шутку испугалась и рассказала об этой ситуации в своем Instagram.

Jerry Heil / https://www.instagram.com/thejerryheil/?hl=uk

Однако не все поддержали певицу. Некоторые начали хейтить исполнительницу. В частности, пользователи писали, что "она сама виновата в случившемся, ведь нечего было рассказывать публично о своей личной жизни". Яну возмутило то, что люди могут так считать.

"У преследователя железные аргументы и навязчивая идея: ему кажется, я все свои посты и песни адресую ему. А триггером послужили две вещи: мои ноги, которые с тех пор я боялась лишний раз показать, и интервью с Машей Ефросининой, где я сказала, что девственница, и именно это послужило основанием для подписчиков и, что больше всего удивляет, подписчиц сказать: "Сама виновата — не надо было направо и налево говорить о личном", — возмутилась Яна.

Jerry Heil / https://www.instagram.com/thejerryheil/?hl=uk

Певица добавила, что рассказала об этой ситуации, ведь об этом не стоит молчать. Звезда убеждена, что женщины должны чувствовать себя в безопасности, независимо от того, что они говорят о себе и публикуют. А подобные случаи должны наказываться законом.

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