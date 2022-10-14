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Jerry Heil заинтриговала премьерой песни о казаках и Залужном, которую создала в сотрудничестве с Гордоном

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Jerry Heil заинтриговала премьерой песни о казаках и Залужном, которую создала в сотрудничестве с Гордоном

Jerry Heil / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/?hl=uk

Певица готовит для любителей патриотическую премьеру.

В День защитников и защитниц Украины Jerry Heil анонсировала зажигательную песню под названием "Козацькому роду нема переводу".

На своей странице в Instagram певица поделилась демо-версией песни. В ней Jerry Heil спела о славных украинских казаках и вспомнила главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, который стал "пеклом раші суджений".

"С Днем казачества! Пусть этот день наполнит силами всех казаков и казачек! Помним нашу историю и творим новую", — подписала видео артистка.

Также Jerry Heil неожиданно поблагодарила за сотрудничество в создании песни Дмитрию Гордону, чем очень заинтересовала своих поклонников. Но оказалось, что певица имела в виду сына известного журналиста, автора музыки. Припев грядущего хита очень понравился фанам артистки, поэтому теперь они ждут полную версию.

  • Интересно, что это будет!
  • Несомненно, нужна полная версия.
  • Срочно выпускайте трек!

Напомним, что на днях стало известно, что Jerry Heil номинировали на престижную музыкальную премию Music Moves Europe Awards 2022.

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