Jerry Heil заинтриговала премьерой песни о казаках и Залужном, которую создала в сотрудничестве с Гордоном

Певица готовит для любителей патриотическую премьеру.
В День защитников и защитниц Украины Jerry Heil анонсировала зажигательную песню под названием "Козацькому роду нема переводу".
На своей странице в Instagram певица поделилась демо-версией песни. В ней Jerry Heil спела о славных украинских казаках и вспомнила главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, который стал "пеклом раші суджений".
"С Днем казачества! Пусть этот день наполнит силами всех казаков и казачек! Помним нашу историю и творим новую", — подписала видео артистка.
Также Jerry Heil неожиданно поблагодарила за сотрудничество в создании песни Дмитрию Гордону, чем очень заинтересовала своих поклонников. Но оказалось, что певица имела в виду сына известного журналиста, автора музыки. Припев грядущего хита очень понравился фанам артистки, поэтому теперь они ждут полную версию.
- Интересно, что это будет!
- Несомненно, нужна полная версия.
- Срочно выпускайте трек!
Напомним, что на днях стало известно, что Jerry Heil номинировали на престижную музыкальную премию Music Moves Europe Awards 2022.
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