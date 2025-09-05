Jerry Heil заинтриговала сотрудничеством с Бадоевым и призналась, какой он в работе на самом деле

Jerry Heil и Алан Бадоев

Украинская певица Jerry Heil объявила о сотрудничестве с известным клипмейкером и режиссером Аланом Бадоевым.

Он стал креативным директором первого масштабного шоу артистки. Jerry Heil призналась, что с первых минут обсуждения поняла — это "творческое сочетание с первого взгляда". Певица отметила, что это будто бы несколько источников сливаются в один, чтобы создать что-то новое и неизвестное.

"Это было "да" с первого взгляда. После обсуждения нашего шоу я до сих пор под впечатлением! Когда несколько источников сливаются воедино, они превращаются в мощный поток, несущий свои воды в мировой океан", — восторженно написала исполнительница.

Jerry Heil с Аланом Бадоевым

Алан Бадоев, в свою очередь, подчеркнул, что главной задачей видит раскрытие настоящего портрета певицы и сохранение целостности ее музыкального мира. Он отметил, что обожает работать с артистами, которые сами пишут свои песни. Таким образом они больше всего понимают смыслы и символы.

Результат сотрудничества Jerry Heil и Алана фанаты смогут увидеть уже совсем скоро, ведь певица готовит масштабное шоу во "Дворце спорта" в апреле следующего года.

