Jerry Heil заподозрили в романе с участником "Евровидения" от Швеции: певица отреагировала на слухи

Украинскую певицу Jerry Heil, которая в дуэте из alyona alyona представляла Украину на "Евровидении-2024", заподозрили в романе с одним из участников конкурса.

Говорят, что между исполнительницей и участником шведского дуэта Marcus & Martinus Маркусом завязались романтические отношения. Особенно это активно начали обсуждать, когда в Сети появились кадры, где Jerry Heil мило ходила с певцом, в то время как он обнял ее и параллельно давал интервью. Кроме того, они вместе проводили немало времени, а певица очень радовалась выступлению Marcus & Martinus в финале.

Jerry Heil заподозрили в романе с представителем Швеции на "Евровидении-2024"

Jerry Heil уже отреагировала на эти слухи. Она опубликовала посты, где активно обсуждается ее вероятный роман. Артистка не стала ничего ни опровергать, ни подтверждать, лишь в шутку отметила: "Это просто лучшее, что могло произойти".

Пост Jerry Heil

Тем временем мама исполнительницы, похоже, не слишком с юмором отреагировала на слухи. Родной человек Jerry Heil сразу написал ей с просьбой опровергнуть новости: "Яночка, я надеюсь, что это неправда, что пишут о твоих отношениях с тем артистом".

Пост Jerry Heil

Кстати, Маркус еще в марте этого года признался, что не одинок. Артист рассказал, что находится в отношениях с девушкой по имени Нора. Они не удаляют совместные фото и комментируют друг другу посты в фотоблоге. Можно предположить, что у Маркуса все прекрасно в личной жизни, а с Jerry Heil в артист прекрасные приятельские отношения.

Напомним, на "Евровидении-2024" таки зародилась любовь. Представительницы Чехии и Сан-Марино признались, что закрутили роман. Артистки уже поделились совместными романтическими фото.

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