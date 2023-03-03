Jerry Heil запремьерила чувственную песню на двух языках с представителем Польши на "Евровидении-2022"

Украинская певица Jerry Heil и представитель Польши на "Евровидении-2022" Кристиан Охман спели вместе.

Дуэт представил лирическую композицию Bronia, которую спели на украинском и польском языках.

"Мы соединили два языка на языке любви — как же органически украинский и польский звучат в этой песне! Пусть эта коллаборация положит начало объединению сердец двух стран музыкой, открывает глаза обоих народов на культуру друг друга", — рассказала о премьере Jerry Heil .

Поклонникам исполнителей их дуэт пришелся по душе. В комментариях фаны поделились своими впечатлениями от чувственной премьеры.

Очень красивая песня! Невероятный дуэт!

Невероятно красиво!

Шикарные голоса двух супер-талантов!

Очень хороший трек!

Jerry Heil и Кристиан Охман / Фото: instagram.com/thejerryheil

Ранее фронтмен британской музыкальной группы Massive Attack Роберт Дель Ная представил авторскую версию песни "Объятия" группы "Океан Эльзы".

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