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Jerry Heil запремьерила чувственную песню на двух языках с представителем Польши на "Евровидении-2022"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
548
Время на прочтение
1 мин
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Jerry Heil запремьерила чувственную песню на двух языках с представителем Польши на "Евровидении-2022"

Jerry Heil и Кристиан Охман / Фото: instagram.com/thejerryheil

Трек зазвучал на украинском и польском.

Украинская певица Jerry Heil и представитель Польши на "Евровидении-2022" Кристиан Охман спели вместе.

Дуэт представил лирическую композицию Bronia, которую спели на украинском и польском языках.

"Мы соединили два языка на языке любви — как же органически украинский и польский звучат в этой песне! Пусть эта коллаборация положит начало объединению сердец двух стран музыкой, открывает глаза обоих народов на культуру друг друга", — рассказала о премьере Jerry Heil .

Поклонникам исполнителей их дуэт пришелся по душе. В комментариях фаны поделились своими впечатлениями от чувственной премьеры.

  • Очень красивая песня! Невероятный дуэт!
  • Невероятно красиво!
  • Шикарные голоса двух супер-талантов!
  • Очень хороший трек!
Jerry Heil и Кристиан Охман / © instagram.com/thejerryheil
Jerry Heil и Кристиан Охман / Фото: instagram.com/thejerryheil

Ранее фронтмен британской музыкальной группы Massive Attack Роберт Дель Ная представил авторскую версию песни "Объятия" группы "Океан Эльзы".

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Дата публикации
Просмотры
548
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