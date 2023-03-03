Jerry Heil запремьерила чувственную песню на двух языках с представителем Польши на "Евровидении-2022"

Трек зазвучал на украинском и польском.
Украинская певица Jerry Heil и представитель Польши на "Евровидении-2022" Кристиан Охман спели вместе.
Дуэт представил лирическую композицию Bronia, которую спели на украинском и польском языках.
"Мы соединили два языка на языке любви — как же органически украинский и польский звучат в этой песне! Пусть эта коллаборация положит начало объединению сердец двух стран музыкой, открывает глаза обоих народов на культуру друг друга", — рассказала о премьере Jerry Heil .
Поклонникам исполнителей их дуэт пришелся по душе. В комментариях фаны поделились своими впечатлениями от чувственной премьеры.
- Очень красивая песня! Невероятный дуэт!
- Невероятно красиво!
- Шикарные голоса двух супер-талантов!
- Очень хороший трек!
Ранее фронтмен британской музыкальной группы Massive Attack Роберт Дель Ная представил авторскую версию песни "Объятия" группы "Океан Эльзы".
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