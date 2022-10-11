К Алле Пугачевой обратились прямо с Красной площади после ее отъезда из России

На Красной площади в Москве появилось новое обращение к Алле Пугачевой, но в этот раз от ее поклонников.

Не все фанаты российской певицы поддержали войну в Украине — многие в комментариях под постами примадонны разделили ее антивоенную позицию. Чтобы поддержать исполнительницу на родине поклонники устроили небольшое световое шоу прямо на Красной площади.

Да, в небе появилась надпись: "Алла, ты самая лучшая! Мы тебя любим!".

Таким образом, поклонники Пугачевой ответили российским пропагандистам, которые уже несколько раз писали оскорбления в адрес Аллы Борисовны на стенах телецентра "Останкино" после ее отъезда из России.

Напомним, что недавно в СМИ появилась информация о том, что Пугачева вместе с детьми покинула Россию и получила паспорт Израиля. Кроме того, исполнительница продает свой замок в поселке Грязь под Москвой.

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