К "Евровидению-2026" может присоединиться еще одна страна: что о ней известно

Юбилейное, 70-е "Евровидение" может стать особенным — ведь среди его участников впервые за долгое время может появиться новая страна.

Так, музыкальное соревнование, которое обычно объединяет страны Европы, может выйти на новый уровень и пригласить представителей Северной Америки, а именно — Канаду. Как стало известно из бюджетного отчета Канады на 2025-2026 годы, правительство планирует модернизировать мандат национальной телерадиовещательной корпорации CBC/Radio-Canada. Одним из направлений развития там прямо указано — "рассмотреть возможность участия в конкурсе Евровидение".

Согласно документу, CBC/Radio-Canada получит около 150 миллионов долларов, чтобы усилить свою независимость, расширить международное сотрудничество и стать ближе к зрителям. Среди инициатив — вероятное участие страны в музыкальном конкурсе, который уже более полувека смотрят сотни миллионов людей по всему миру.

Часть бюджетного отчета Канады на 2025-2026 годы

Хотя Канада пока не является полноправным членом Европейского вещательного союза (EBU), она имеет статус ассоциированного участника. Если же организаторы "Евровидения" официально пригласят Канаду, это откроет двери к дебюту страны на сцене конкурса. Так, в 2024 году на "Евровидении" появилась Австралия.

К слову, несмотря на то, что Канада официально еще не участвовала в "Евровидении", ее артисты уже оставили след в истории конкурса. Самый яркий пример — легендарная Селин Дион, которая в 1988 году принесла победу Швейцарии.

Напомним, недавно на "Евровидении-2026" зрителей ждет неожиданное возвращение — одна из стран, которая несколько лет назад отказалась от участия, снова выходит на сцену конкурса. Организаторы уже подтвердили, что государство готовится отправить своего представителя в борьбу за победу.