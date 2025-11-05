- Дата публикации
К "Евровидению-2026" может присоединиться еще одна страна: что о ней известно
Страна вероятно готовится присоединиться к известному песенному конкурсу Европы.
Юбилейное, 70-е "Евровидение" может стать особенным — ведь среди его участников впервые за долгое время может появиться новая страна.
Так, музыкальное соревнование, которое обычно объединяет страны Европы, может выйти на новый уровень и пригласить представителей Северной Америки, а именно — Канаду. Как стало известно из бюджетного отчета Канады на 2025-2026 годы, правительство планирует модернизировать мандат национальной телерадиовещательной корпорации CBC/Radio-Canada. Одним из направлений развития там прямо указано — "рассмотреть возможность участия в конкурсе Евровидение".
Согласно документу, CBC/Radio-Canada получит около 150 миллионов долларов, чтобы усилить свою независимость, расширить международное сотрудничество и стать ближе к зрителям. Среди инициатив — вероятное участие страны в музыкальном конкурсе, который уже более полувека смотрят сотни миллионов людей по всему миру.
Хотя Канада пока не является полноправным членом Европейского вещательного союза (EBU), она имеет статус ассоциированного участника. Если же организаторы "Евровидения" официально пригласят Канаду, это откроет двери к дебюту страны на сцене конкурса. Так, в 2024 году на "Евровидении" появилась Австралия.
К слову, несмотря на то, что Канада официально еще не участвовала в "Евровидении", ее артисты уже оставили след в истории конкурса. Самый яркий пример — легендарная Селин Дион, которая в 1988 году принесла победу Швейцарии.
Напомним, недавно на "Евровидении-2026" зрителей ждет неожиданное возвращение — одна из стран, которая несколько лет назад отказалась от участия, снова выходит на сцену конкурса. Организаторы уже подтвердили, что государство готовится отправить своего представителя в борьбу за победу.