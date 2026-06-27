К "Евровидению" присоединилась новая страна, которая никогда еще не учавствовала в конкурсе

Кубок "Евровидения"

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К международному песенному конкурсу "Евровидение" присоединилась новая страна, которая ранее еще ни разу не учавствовала.

Речь идет о Канаде. Канадский вещатель CBC/Radio-Canada с 1950 года был ассоциированным членом Европейской языковой певицы (EBU). Однако 25 июня состоялась 96-я Генеральная ассамблея EBU в Праге. Там поднимался и вопрос, что касался Канады. Итак, путем голосования канадский вещатель стал полноправным членом Европейского языкового союза.

Таким образом, Канада получила доступ ко всему спектру возможностей сотрудничества в рамках EBU. Это, в частности, специализированные сети для членов организации, посвященные расследовательской журналистике, проверке фактов, цифровым новостям и работе с данными, а также сервисы Eurovision News Exchange и Euroradio Music Exchange.

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Канада может стать участницей «Евровидения» / © pixabay.com

Кроме того, Канада может и дебютировать на песенном конкурсе. Это может произойти и в 2027 году. Однако сейчас об этом речь не идет. Если Канада действительно станет участницей «Евровидения», то это будет не первая страна, которая не расположена в Европе, но ей разрешили присоединиться к песенному конкурсу. Ранее шаг на встречу сделали Австралии. С 2015 года страна принимает участие в Евровидении.

Напомним, в этом году песенный конкурс отгремел в Вене. Победу там одержала певица из Болгарии DARA. Недавно она попала в скандал, поскольку очутилась в лайнапе фестиваля с россиянами.

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