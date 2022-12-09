K-Pop-звезде Крису Ву сделают химическую кастрацию из-за изнасилование несовершеннолетних – СМИ

В Канаде эта процедура проводится на законодательном уровне в отношении тех, кто совершил физическое насилие.

Настоящий скандал разворачивается вокруг канадско-китайского рэпера и актера, звезды K-Pop, экс-участника группы EXO-M Криса Ву.

Как передает корейское издание Koreaboo, 25 ноября Пекинский Верховный народный суд в Китае приговорил бывшего айдола K-Pop к 13 годам заключения с последующей депортацией. Его признали виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.

Крис Ву / Фото: Getty Images

Поскольку Ву является гражданином Канады, по истечении срока его тюремного заключения он будет депортирован в эту страну. В связи с этим в китайских СМИ начали обсуждать, что Криса Ву могут подвергнуть химической кастрации после того, как его отправят обратно в Канаду. Отметим, что в Канаде эта процедура проводится на законодательном уровне в отношении сексуальных преступников.

Химическая кастрация относится к медицинской процедуре, когда сексуальному преступнику вводят наркотики или гормоны для подавления его сексуальных желаний.

Крис Ву / Фото: Getty Images

Напомним, что в июле 2021 года 19-летняя студентка Ду Мэйчжу из Пекина рассказала, что когда ей было 17, Крис Ву напоил ее и заставил заниматься сексом. Кроме того, девушка утверждала, что знает и других жертв K-Pop-звезды, среди которых были и несовершеннолетние. Впоследствии с обвинениями в адрес Ву выступили еще несколько девушек. Артиста задержали. Пекинский Верховный народный суд признал артиста виновным в организации групповых изнасилований.

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