К Пугачевой обратились из телецентра "Останкино" после ее отъезда из России: "Нах*я приезжала?"

Путинисты в очередной раз продемонстрировали свой "высокий" уровень интеллекта и нецензурно обратились из здания московского телецентра "Останкино" к певице Алле Пугачевой.

Жители страны-агрессора, похоже, не могут успокоиться из-за того, что исполнительница Алла Пугачева не поддерживает развязанную Россией войну в Украине.

В частности, после того, как артистка уехала из РФ, к ней еще раз нецензурно обратились из здания телецентра "Останкино".

На видеопроекции транслировали следующее: "Алла, да нах*я ты вообще приезжала?".

Бранное обращение к Алле Пугачевой

Отметим, это уже не в первый раз, когда к Алле Пугачевой нецензурно обращаются из здания телецентра "Останкино". В частности, в мае певицу бранно послали : "Алла, как хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно здесь всех за*бала".

В сентябре артисткц упрекнули из-за приезда в Москву без Максима Галкина. Антивоенная позиция звездных супругов настолько разозлила путинистов, что они снова попытались публично задеть Пугачеву за живое. В центре Москвы, на стене телецентра "Останкино", появилось световое бранное обращение к певице: "Алла, где мужа про*бала?".

Сама Пугачева пока не прокомментировала обращение путинистов. Лишь после первой попытки ее публично обидеть, знаменитость отметила : "Чем ниже интеллект, тем громче обиды".

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