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Матерное обращение к Пугачевой появилось на "Останкино": "Алла, где мужа про*бала"

Матерное обращение к Пугачевой появилось на "Останкино": "Алла, где мужа про*бала"

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Матерное обращение к Пугачевой появилось на "Останкино": "Алла, где мужа про*бала"

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Российскую певицу Аллу Пугачевую упрекают из-за приезда в Москву без Максима Галкина.

Возвращение Аллы Пугачевой в Россию вызвало волну критики в ее адрес со стороны пропагандистов. К тому же муж певицы Максим Галкин, выступивший против войны в Украине, возвращаться на родину не торопится.

Антивоенная позиция звездных супругов настолько разозлила путинистов, что они снова попытались публично задеть Пугачеву за живое. В центре Москвы, на стене телецентра "Останкино" появилось световое бранное обращение к певице.

"Алла, где мужа про*бала?" – было написано на здании.

Это уже не первый раз, когда к Пугачевой пишут подобные обращения. В мае на том же месте красовалась другая красноречивая надпись: "Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно тут всех за*бала!".

Однако отвечать на такие "сообщения" в свою сторону Пугачева не торопится. Исполнительница решила обращаться к своим обидчикам лично. Недавно Пугачева высмеяла в своем Instagram пропагандистов Соловьева и Михалкова.

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