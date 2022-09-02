К сыновьям Тараса Тополи, начавшим обучение в США, с подарками пришла полиция

Фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя рассказал, где сейчас учатся его дети.

Певец Тарас Тополя, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ, в своем Instagram показал фотографию двух сыновей, которые сейчас находятся в США вместе с мамой и младшей сестренкой.

Как рассказал поклонникам звездный папа, их с певицей Alyosha дети успешно начали новый учебный год в Нью-Джерси.

Однако накануне Дня знаний Марка и Романа посетили работники местной полиции. Как оказалось, в американском городке есть хорошая традиция – правоохранители дарят первоклассникам подарки по случаю нового учебного года. Среди всех учеников полицейские лично выбирают детей, которым в этом году нужна такая поддержка.

Сыновья Тараса Тополи / Фото: instagram.com/tarastopolia

"В этом году Марк и Роман получили школьные портфели с принадлежностями, подарки были вручены полицейскими лично. Так работает добро! На одном континенте ты помогаешь деткам, на другом – помогают твоим", – написал Тополя.

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