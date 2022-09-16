Кацурин поделился домашними кадрами с поющей Дорофеевой: "Хоум видео" из записей альбома"

Ресторатор Миша Кацурин показал, как тренер "Голоса країни-12" Надя Дорофеева записывала свой новый альбом.
Пока поклонники наслаждаются звучанием нового украиноязычного альбома Нади Дорофеевой "Сенси", ее бойфренд Миша Кацурин решил показать процесс его создания.
В своих сторис в Instagram ресторатор распространил видео, на которых певица записывала песни "Охололо", "Думи" и кавер на хит Кузьмы Скрябина "Люди как корабли".
Так, на первых кадрах, обнародованных Кацурином, Дорофеева пела в спальне, одетая в худи, без макияжа и с обнаженными ногами.
"Вот вам немного "хоум видео" из записей альбома", – подписал видео Кацурин.
На другом сторис певица пыталась записать композицию подальше от постороннего шума, поэтому выбрала для этого необычное место — среди вещей в гардеробной.
"Что вы знаете о звукозаписи в шкафу?" – написал бойфренд певицы на видео.
Напомним, на днях своими необычными способами записывать песни поделилась и певица Тина Кароль.
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