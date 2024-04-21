Кацурин показал, как с детьми поздравлял Надю Дорофееву с 34-летием и какой дорогой подарок ей сделал

Украинская певица Надя Дорофеева сегодня, 21 апреля, отмечает день рождения. Артистке исполняется 34 года.

С самого утра исполнительница получает поздравления. В частности, одними из первых Надю Дорофееву с праздником поздравили муж Миша Кацурин и его сын Ваня и дочь Саша. Они вручили артистке два больших роскошных букета цветов.

Также Миша Кацурин рассекретил, какой ценный подарок сделал Наде Дорофеевой по случаю 34-летия. В частности, возлюбленный подарил певице ювелирное украшение. Хотя исполнительница не показывала, какое именно, однако на полу рядом с цветами лежала коробочка от драгоценного подарка.

Надя Дорофеева с детьми Миши Кацурина / Фото: instagram.com/misha_katsurin

К слову, Надя Дорофеева еще не начала отмечать день рождения. Тем не менее, певица уже встретилась с родными за праздничным завтраком.

Надя Дорофеева с родными за завтраком / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Также в свой день рождения исполнительница опубликовала пост, где поделилась, что осознала за свои 34 года. Как призналась артистка, жизнь стала только интереснее. Кроме того, певица хорошо познала себя и переосмыслила взгляды.

"Наконец-то 34. В детстве я думала, что после 30 люди уже умирают, но смотри, после 30 все только становится интереснее. Ты уже хорошо знаешь себя, ты начинаешь просматривать свои взгляды на жизнь, наконец понимаешь, что мнение окружающих о тебе и все это – неважно. Ты все еще как будто бы и хочешь быть "хорошей" для всех, но все же выбираешь себя — такую не идеальную, но настоящую! Наконец-то!" – поделилась исполнительница.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, недавно певица Тоня Матвиенко праздновала день рождения. Муж артистки – музыкант Арсен Мирзоян – показывал, как поздравлял жену с 43-летием.

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