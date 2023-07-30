Кацурин показал, как с Дорофеевой и его детьми в Киеве провел время

Ресторатор Миша Кацурин показал, как провел время с женой, певицей Надей Дорофеевой и его детьми от Даши Кацуриной в Киеве.

В свободное время супруги взяли детей Миши от предыдущего брака и отправились в прогулку по столице. В частности, семья зашла в популярную кондитерскую в Киеве. Об этом Кацурин рассказал в сторис своей страницы в Instagram.

Он разместил фото, где улыбающаяся Надя держит за ручку годовалого сына Кацурина Ивана, а рядом сидит старшая дочь ресторатора, 7-летняя Саша и ест тортик. Надя с детьми сидит на фоне витрины с тортами:

"Но самые сладкие тортики по эту сторону стекла", – коротко подписал фотографию Кацурин.

Надя Дорофеева с детьми Миши Кацурина / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Напомним, совсем недавно нынешний бойфренд экс-жены Миши Кацурина и бывший муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес показал, как провел время с любимой и ее детьми. Пара съездила с детьми Даши Кацуриной на запад Украины, где отметила день рождения мамы Дантеса. Владимир растрогал, как его мама общается с детьми Кацуриной.

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