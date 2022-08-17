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Кацурин показал новое фото с Дорофеевой и его дочерью

Кацурин показал новое фото с Дорофеевой и его дочерью

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Кацурин показал новое фото с Дорофеевой и его дочерью

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Избранник украинской певицы Нади Дорофеевой, ресторатор Миша Кацурин поделился новым фото любимой и его дочери.

Блогер разместил в Instagram-stories милый снимок, где они отдыхают в ресторане.

В кадре Надя улыбается, а Александра играет в телефоне с огромным колпаком на голове. Девочка напоминает волшебницу.

Надя Дорофеева и дочь Миши Кацурина / © instagram.com/misha_katsurin
Надя Дорофеева и дочь Миши Кацурина / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Напомним, в начале апреля Надю Дорофееву и Мишу Кацурина застукали вместе в Барселоне. Они объявили о разводе со своими бывшими в марте. Лишь 21 июня Дорофеева впервые официально представила своего бойфренда. Звезда подтвердила слухи о том, что встречается с Михаилом Кацуриным.

На днях Надя впервые рассказала в интервью о Кацурине. В частности, она поделилась о встрече с избранником после возвращении в Украину.

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