Кацурин показал ранее не виденное фото "только что женатой" Дорофеевой и их страсть на диване

Ресторатор поделился самыми важными событиями в его жизни за прошлый год.

Ресторатор и музыкант Миша Кацурин показал на фото самые знаковые события в его жизни за прошлый год.

На странице в Instagram муж певицы Нади Дорофеевой разместил серию снимков, сделанных в течение 2023 года. В частности, Кацурин растрогал атмосферным фото с маленьким сыном Иваном от экс-жены Даши Кацуриной. Показал как с Надей Дорофеевой писал на студии трек "Хай пишуть", как с Антоном Птушкиным снимал новое видео о еде Одессы.

Антон Птушкин во время съемок еда Одессы / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Миша Кацурин с сыном / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Миша Кацурин с дочерью / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Иван Клименко, Миша Кацурин и Надя Дорофеева на студии / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Кроме того, не обошлось и без романтических кадров. Так, Кацурин опубликовал атмосферное фото с Дорофеевой, где он держит любимую на руках. А также поделился свежим снимком с их свадьбы, которую они отыграли в июне 2023-го.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/misha_katsurin

На черно-белом кадре изображена только Надя в свадебном платье. Фото Кацурин подписал так: "Только что женатая".

Надя Дорофеева на свадьбе с Кацуриным / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Показал ресторатор и то, как его заведение отпраздновало трехлетие и как они с Дорофеевой и его детьми от первого брака лакомились пиццей. Кроме того, вспомнил Кацурин и то, как со звездными друзьями накануне нового года водил вертеп и собирал деньги на нужды военных. Тогда за вечер Кацурину с друзьями удалось собрать более 200 тыс. грн на 17-ю отдельную танковую бригаду.

Кацурин с Дорофеевой и детьми от первого брака / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Миша Кацурин / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Напомним, ранее Надя Дорофеева показала квартиру, в которой они с Мишей Кацуриным живут в Киеве. Также артистка показала, как она возится на кухне.

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