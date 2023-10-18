Кацурин страстно поцеловал Дорофееву на прощание и показал квартиру, в которой они живут

Ресторатор показал, как жена прощается с ним перед концертным туром.

Украинский ресторатор и музыкант Миша Кацурин порадовал фанатов редким фото со своей женой, певицей Надей Дорофеевой.

На странице в Instagram Кацурин разместил снимок с любимой, сделанный у них дома в Киеве. На фото Миша нежно целует Надю. Причем ресторатор изображен в черной майке и черных брюках, а Дорофеева – в игривом мини-платье красного цвета с принтом в виде ромашек.

"Когда: "Целую, я на работу", значит: "Я поехала в тур, увидимся через два месяца", – подписал романтичный кадр с женой Кацурин.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/misha_katsurin

В свою очередь поклонники не удержались, чтобы сделать комплимент супругам:

Какие вы милые

Очень красивая пара

В тур на два месяца, но ты не можешь без нее, поэтому пришел поддержать ее на концерте

Напомним, не так давно в Сети начали распространяться слухи, что Надя Дорофеева беременна от Миши Кацурина. Певица не стала мучить поклонников и честно призналась, действительно ли находится в интересном положении и вскоре станет мамой.

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