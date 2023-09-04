Кацурин восхитил кадрами, как вместе с мамой и бабушкой поддерживал Дорофееву на "Голосі країни-13"

Бизнесмен смотрел первый выпуск шоу вместе с родными.

Муж певицы Нади Дорофеевой, ресторатор Миша Кацурин, показал, как вместе с семьей поддерживал ее во время первого эфира "Голосу країни-13".

Артистка в этом сезоне заняла место звездного тренера, поэтому также чувствует свою ответственность за судьбы участников. Возлюбленный Нади продемонстрировал ей свою поддержку.

Вместе со своей мамой и бабушкой Кацурин внимательно следил за первым выпуском нового сезона вокального шоу. Кадрамы с родными ресторатор поделился в своих Instagram-stories.

"Команда поддержки Нади Дорофеевой на "Голосу країни" в виде меня, ма и ба", — подписал улыбающееся фото Кацурин.

Миша Кацурин с мамой и бабушкой

Надя Дорофеева

Муж Дорофеевой показал ее тренерскому креслу на экране с подписью в виде красного сердечка. А также во время просмотра программы Кацурин также трогательно держал за руку свою пожилую бабушку.

Миша Кацурин с бабушкой

Напомним, что Надя Дорофеева уже выбрала первых участников в свою команду. Редакция сайта ТСН.ua внимательно следила за первым выпуском "Голосу країни-13" и поделилась всеми подробностями в материале.

Смотрите "Голос країни-13" по воскресеньям в 21:00 на канале "1+1 Украина".

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