Кацурина и Дантес показали, как обустроились в новом двухэтажном доме

Влюбленные показали, как вместе с детьми проводят время.

Шоумен и певец Владимир Дантес вместе со своей любимой, бизнесвумен Дашей Кацуриной, и ее детьми от экс-мужа Миши Кацурина растрогали кадрами, на которых вместе проводят время в новом уютном доме.

На личной странице в Instagram Даша Кацурина запостила видео, на котором Дантес в фартуке на новой просторной кухне готовил завтрак. Рядом сидели дети в объятиях друг друга в ожидании вкусной еды.

"Как хорошо дома", – подписала видео бизнесвумэн.

Избранник Кацуриной Владимир Дантес также порадовал поклонников видео из нового дома в своем фотоблоге. Вова показал, как сидя за столом на кухне открывается вид на гостиную, в которой его девушка Даша смотрела фильм, лежа на диване с детьми. Особенно он обратил внимание на двухлетнего сына Даши Ивана. Малыш удобно устроился на подушке и внимательно всматривался в экран.

"Тот, кто понял жизнь", – шутливо написал на видео шоумен.

Влюбленные Кацурина и Дантес показали, как проводят совместное время в новом доме

Новое жилище пары постепенно начинает приобретать краски. В частности, Даша в своем Telegram-канале недавно поделилась фото новых бокалов и полотенец.

Новый дом Даши Кацуриной и Владимира Дантеса / Фото: t.me/dashakatsurinaa

А вскоре показала, как выглядит их гостиная с огромным проектором для просмотра фильмов. Под изображением на стене разместился камин с костром. Пол покрывает ковер с узором.

Новый дом Даши Кацуриной и Владимира Дантеса

Напомним, что недавно Даша Кацурина и ее дети от предыдущего брака окончательно переехали из Польши в Киев. Вместе с певцом Дантесом они поселились в новом двухэтажном доме. Бизнесвумен уже показала фото практически из всех комнат в доме.

Читайте также: