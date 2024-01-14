Кацурина очаровала атмосферными фото из зимнего отдыха с Дантесом и детьми в Полтавской области

Пара провела несколько дней в селе Опишня.
Шоумен Владимир Дантес вместе со своей девушкой, бизнесвумен Дашей Кацуриной и ее детьми продолжают наслаждаться зимними каникулами.
На этот раз избранница Дантеса Кацурина поделилась с поклонниками атмосферными фотографиями с их отдыха в Полтавской области. Как рассказала Даша, на несколько дней она с Владимиром и детьми посетили село Опишня.
Бизнесвумен рассказала об их колоритном отдыхе здесь:
"Два дня в селе Опишня, в Полтавской области. Жили в доме, которому больше 100 лет, завтракали кочанной кашей, делали рыбу-свистунца из серой опишнянской глины и спали на печи. Мой первый такой опыт в центральной части Украины, здесь исследовать и исследовать. Точно вернемся весной", – поделилась Кацурина.
Вместе с тем, Даша опубликовала атмосферные фото из села Опишня и показала, как именно они отдыхали и проводили время.
Напомним, ранее Даша Кацурина показала, какое неординарное свидание устроил ей возлюбленный Владимир Дантес. Пара провела время с пользой и посетила курс по остановке критических кровотечений.
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