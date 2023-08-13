Кацурина показала, как намекает Дантесу на свадьбу и в шутку вспомнила Дорофееву

Девушка шоумена Владимира Дантеса, бизнесвумен Даша Кацурина обнародовала их с артистом переписку.

Как рассказала Даша в своем Telegram-канале, она периодически намекает Владимиру на свадьбу, бросает ему тематические фото и видео. В этот раз Кацурина показала, что хотела бойфренду сбросить видео с Италией, но не стала этого делать.

"Я это видела и думала тебе прислать, ты не поверишь! Но не отправила, потому что я постоянно с этими намеками. Свадебно-романтическими", – написала Дантесу Даша.

Даша Кацурина, Владимир Дантес / Фото: t.me/dashakatsurinaa

В свою очередь Владимир в Instagram отметил Дашу в этом видео и написал, что они туда поедут после победы.

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Тем временем Даша поинтересовалась у поклонниц, кто тоже как и она отправляет возлюбленному мемчики и намеки. Одна из подписчиц рассказала: "еще периодически "ненавязчиво" рассказывала об очередной подруге, которая вышла замуж".

На этот комментарий Кацурина ответила: "Ахахахахах, мне не нужно рассказывать, это по всем новостям было". Таким образом Даша вспомнила экс-подругу, певицу Надю Дорофееву, которая в июне этого года вышла замуж за экс-супруга Кацуриной, ресторатора Мишу Кацурина.

Даша Кацурина / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Кроме того, Даша честно призналась, что она была бы не прочь выйти замуж во второй раз и не видит в этом ничего плохого.

Напомним, на днях Даша Кацурина призналась, что она уже месяц как посещает сексолога. С фанами бизнесвумэн поделилась, что интересного во время сессий со специалистом для себя открыла.

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