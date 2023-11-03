Кацурина показала новый дом, в который они с Дантесом переехали

Девушка шоумена Владимира Дантеса, бизнесвумен Даша Кацурина сообщила, что они вместе с ее детьми от экс-мужа Миши Кацурина переехали в новый дом.

В своем Telegram-канале Даша поделилась фото, сделанное в первые дни переезда в новую квартиру. Здесь просторные комнаты, большие окна, дом выполнен в светлых тонах. Также Кацурина показала кухню, на которой уже стоит стол со стульями, и их с Дантесом спальню. В этот момент Владимир крепко спал, а рядом с ним расположился двухлетний сын Даши Иван.

Кацурина показала дом, в котором живет с Дантесом / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Кацурина показала дом, в котором живет с Дантесом / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Кацурина показала дом, в котором живет с Дантесом / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Кацурина показала дом, в котором живет с Дантесом / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Кацурина показала дом, в котором живет с Дантесом / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Кацурина показала дом, в котором живет с Дантесом / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Кроме того, Кацурина растрогала поклонников тем, как утром Владимир варил для ее сына овсяную кашу.

Кацурина показала дом, в котором живет с Дантесом / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Как известно, Даша Кацурина с детьми в октябре этого года вернулась в Украину. До этого бизнесвумен жила на две страны – Украину и Польшу, где открыла еще один бизнес. Отношения с Дантесом Даше приходилось строить на расстоянии. Но, наконец, месяц назад ресторатор приняла решение приехать в родную страну.

А недавно Кацурин сделала доброе дело – Даша показала, как в Киеве стала донором крови.

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