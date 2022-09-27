Кацурина призналась, почему просит дочь не рассказывать ничего о Дорофеевой и не слушать ее песни

Бизнесвумен Даша Кацурина поделилась личными переживаниями касательно развода.

В общем, ресторатор рассказала, что экс-муж Миша Кацурин решил порвать с ней, когда она уже была за границей. Девушке было сложно прийти в себя. Впрочем, она приняла его решение.

Сложно о разводе было объяснять старшей дочери. Ради этого эксы ходили к психотерапевту, чтобы девочка не считала, что родители разошлись из-за нее. Дочь Даши и Миши все поняла.

Даша Кацурина с детьми / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Сейчас Кацурина не запрещает детям общаться с отцом и его новой избранницей, певицей Надей Дорофеевой. Хотя Даша признается, что просит дочь Александру ничего ей не рассказывать об исполнительнице, а также не слушать ее песни при ней.

Надя Дорофеева с дочерью Кацуриных / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Как отметила Кацурина, ей все еще больно это воспринимать.

"Это было очень больно. Я сначала плакала, пряталась, но ничего не рассказывала. А потом я решила пообщаться с ней, сказала, что мне может быть больно. Сказала: "Я понимаю, что ты хочешь слушать треки, они классные, вы с папой можете слушать, с Надей, у вас классные отношения. Но без меня", — рассказала Даша в интервью Василисе Фроловой.

Напомним, ранее Даша Кацурина рассекретила, как начались отношения с Дантесом и что именно стало причиной развода с Мишей Кацуриным.

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