Кацурина рассекретила, как начались отношения с Дантесом и что стало причиной развода с Кацуриным

Ресторатор Даша Кацурина рассказала о своей личной жизни.

В частности, весной знаменитость рассталась с мужем Михаилом Кацуриным, который стал встречаться с певицей Надеждой Дорофеевой.

Как поделилась Даша, их отношения выжили себя. По словам ресторатора, она давала мало свободного пространства мужу, который ему был необходим. Сейчас эксы уже официально разведены.

Миша и Даша Кацурины / Фото: instagram.com/misha_katsurin

"Не нужно так много работать вместе, надо давать пространство друг другу. Мы слепились очень с Мишей. А потом, когда он начал расклеиваться, потому что это не прикольно, я такая: "А я не знаю, как без него! Иди ко мне!". Это не прикольно. У него обратный такой импульс: "Да нет, я хочу сам". Сейчас я анализирую все свои поступки в этих предыдущих отношениях, я понимаю, что, бл*ха, как он жил все семь лет. Я понимаю, что я стерва еще та", — рассказала Даша в интервью Василисе Фроловой.

Даша Кацурина / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Отношения Кацуриной с Дантесом начались уже после их разводов. Даша призналась, что Вова ее много поддерживал. Когда начали шутить, что они вместе, влюбленные тоже сначала с юмором на это реагировали. Впрочем, флиртовали друг с другом. Со временем их дружба переросла в роман.

Даша Кацурина и Вова Дантес

"Нам классно вдвоем. Я не могу не сказать, что у нас там флирта не было, когда все это началось. Мы что-то могли друг другу закинуть, то есть кинуть друг другу комментарии, шутить. Мы очень долго дружили, он близкий мне человек. Он видел меня и на похмелье, и не в очень хорошем настроении, красивой или не красивой, утром и вечером. Он меня видел любой. Когда эти отношения начались, они не начались с нуля. Эти отношения, они построены на дружбе. Поэтому они очень крепкие, искренние. Я знаю о нем очень много, его негативные черты, а он мои. И мы с этим согласились, когда начались отношения", — рассказала Даша.

Отметим, Владимир уже и решился познакомить Дашу со своей мамой Марией Алексеевной. В фотоблоге он разместил короткий ролик, где видно, как они с Кацуриной сидят у мамы на кухне, пьют чай и едят вкусности.

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