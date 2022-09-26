Кацурина рассекретила, как начались отношения с Дантесом и что стало причиной развода с Кацуриным

Отношения Даши и Вовы начались уже после их разводов.
Ресторатор Даша Кацурина рассказала о своей личной жизни.
В частности, весной знаменитость рассталась с мужем Михаилом Кацуриным, который стал встречаться с певицей Надеждой Дорофеевой.
Как поделилась Даша, их отношения выжили себя. По словам ресторатора, она давала мало свободного пространства мужу, который ему был необходим. Сейчас эксы уже официально разведены.
"Не нужно так много работать вместе, надо давать пространство друг другу. Мы слепились очень с Мишей. А потом, когда он начал расклеиваться, потому что это не прикольно, я такая: "А я не знаю, как без него! Иди ко мне!". Это не прикольно. У него обратный такой импульс: "Да нет, я хочу сам". Сейчас я анализирую все свои поступки в этих предыдущих отношениях, я понимаю, что, бл*ха, как он жил все семь лет. Я понимаю, что я стерва еще та", — рассказала Даша в интервью Василисе Фроловой.
Отношения Кацуриной с Дантесом начались уже после их разводов. Даша призналась, что Вова ее много поддерживал. Когда начали шутить, что они вместе, влюбленные тоже сначала с юмором на это реагировали. Впрочем, флиртовали друг с другом. Со временем их дружба переросла в роман.
"Нам классно вдвоем. Я не могу не сказать, что у нас там флирта не было, когда все это началось. Мы что-то могли друг другу закинуть, то есть кинуть друг другу комментарии, шутить. Мы очень долго дружили, он близкий мне человек. Он видел меня и на похмелье, и не в очень хорошем настроении, красивой или не красивой, утром и вечером. Он меня видел любой. Когда эти отношения начались, они не начались с нуля. Эти отношения, они построены на дружбе. Поэтому они очень крепкие, искренние. Я знаю о нем очень много, его негативные черты, а он мои. И мы с этим согласились, когда начались отношения", — рассказала Даша.
Отметим, Владимир уже и решился познакомить Дашу со своей мамой Марией Алексеевной. В фотоблоге он разместил короткий ролик, где видно, как они с Кацуриной сидят у мамы на кухне, пьют чай и едят вкусности.
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