Кацурина рассекретила свой вес и растрогала видео, где Дантес играет с ее двухлетним сыном

Украинская дизайнер и ресторатор, девушка Владимира Дантеса Даша Кацурина сообщила поклонникам, что уже неделю, как из Польши вернулась в Украину.

Даша рассказала, что она приняла окончательное решение остаться в Киеве, однако отметила, что ее студия, которую она открыла в Варшаве, продолжает работать:

"Сегодня неделя, как я с детьми живу и буду жить только в Киеве. Не будет постов о возвращении, это очень личная тема каждого. Студия в Варшаве продолжает работать, у нас большие планы. По состоянию на сейчас – я счастлива", – рассказала фанам Даша.

Даша Кацурина / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Дочь Даши Кацуриной Саша / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Также она поделилась фото и видео со своим бойфрендом, шоуменом Владимиром Дантесом, с которым теперь может проводить гораздо больше времени вместе. Кроме того Кацурина растрогала поклонников фото и видео, на которых показала, как Дантес играет с ее сыном, двухлетним Иваном. Как известно, от экс-брака с Мишей Кацуриным у Даши двое детей – двухлетний сын Иван и 7-летняя дочь Саша.

Дантес с сыном Даши Кацуриной / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Даша Кацурина очаровала, как Дантес проводит время с ее двухлетним сыном

Кстати, за то время, что Кацурина находится в Киеве, она, в частности, успела сделать добрые дела. Так вот, на днях бизнесвумен стала донором крови, о чем рассказала в Instagram. На вопрос фанатов, есть ли какое-либо ограничение по весу для тех, кто хочет сдать кровь, Даша ответила:

"Есть! До 50 кг не позволят. Но я вешу 53 кг", – ответила Даша и вместе с тем рассекретила свой вес.

Даша Кацурина рассекретила свой вес / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Напомним, ранее Даша Кацурина и Владимир Дантес, которые не слишком любят демонстрировать свои отношения, впервые публично поцеловались. Кроме того, пара показалась в ЗАГСе и рассказала, что там делала.

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