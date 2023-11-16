Кацурина растрогала видео, как Дантес учил ее 2-летнего сына греть руки у костра

Фаны, после просмотра ролика, выразили уверенность, что шоумен будет отличным отцом.
Звездная пара Даша Кацурина и Владимир Дантес недавно переехали в новый загородный дом, чему очень рады.
Бизнесвумен часто делится с фанами красивым контентом из их с возлюбленным нового жилья. А на этот раз Кацурина запостила очень милое видео, которое растрогало ее поклонников.
Даша разместила короткий ролик, снятый вечером во дворе их с Дантесом дома. В видео Владимир сидит с двухлетним сыном Кацуриной Иваном возле костра:
"Вова учит Ивана греть ручки у костра, Киев, дома, 2023 год", – коротко подписала видео Даша.
Поклонники Кацуриной, после просмотра этого видео, в очередной раз пришли к выводу, что Дантес будет отличным отцом:
- Владимиру очень подходит роль папы, кто бы мог подумать
- Мне всегда казалось, что Вова будет классным папой, хотя он часто говорил, что сам еще не готов, сам еще как ребенок и так далее. Было очевидно, что он справится. Так что если Даша пожелает, можно смело делать еще детей, с таким папой все будет классно
- Одно удовольствие смотреть на вас
Напомним, ранее Даша Кацурина и Владимир Дантес показали, как уютно обустроили свой новый дом и как проводят там время вместе с детьми Даши от экс-брака с Мишей Кацуриным.
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