Кацурина с обнаженными ягодицами показала, как Дантес делал ей укол, и назвала свой диагноз

Украинская бизнесвумен и девушка шоумена Владимира Дантеса Даша Кацурина, которая на днях делилась, что заболела, озвучила свой диагноз.

Даша поделилась, что у нее паратонзиллит – воспаление околоминдалиновой клетчатки, возникающей вследствие проникновения инфекции за пределы ее капсулы во время или после тонзиллита. Этой болезнью болеют 10-15 людей из 10 тысяч населения. И Кацуриной "повезло" стать одной из них.

Несмотря на то, что бизнесвумен чувствует себя плохо, она показала, что у нее хорошая группа поддержки в виде детей и любимого мужчины.

"Но есть и другая сторона. Я целую неделю дома, повесили адвент календарь, первые подарки, невероятная погода, ginger bread candle", – рассказала знаменитость.

Дочь Даши Кацуриной / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Более того, Даша поделилась, как Владимир Дантес ее лечит. Кацурина поделилась видео, на котором показала, как Дантес делал ей укол в ягодицы.

Даша Кацурина показала, как Владимир Дантес ее лечит

Напомним, ранее Даша Кацурина очаровала поклонников милыми кадрами с Владимиром Дантесом и ее детьми. Даша показала, как Дантес делал уроки вместе с ее 7-летней дочерью Сашей. В частности, Владимир заботливо помог девочке разобраться в правилах украинского языка.

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