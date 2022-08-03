Кацурина в ночнушке и Дантес впервые записали домашнее видео вместе: "Мы должны это сказать"

Владимир Дантес и Даша Кацурина на страницах в Instagram поделились общим видео, записанным впервые с начала слухов об их отношениях.

В видео Кацурина предстает в ночнушке, а Дантес в футболке. Ролик был записан дома. Даша и Вова говорят в видео, что больше не видят смысла "об этом молчать":

"Мы хотим сказать кое-что важное. Кому-то кажется, что это не ко времени, но для нас с Вовой это действительно важно. Вы могли об этом догадываться, наши знакомые порой это обсуждают между собой. Думаю, нет смысла молчать. И мы с Дашей решили это сказать", — заинтриговали Дантес и Кацурина.

Но дальше речь пошла не об их романе, чего так ждали фаны. В видео Даша и Вова воспользовались тем, что всех очень беспокоит их личная жизнь, и затронули тему о животных, которые также страдают от войны и нуждаются в помощи:

"Спасите животных от войны. Они также гибнут из-за обстрелов и минирований. Из-за голода и страха. Не проходите мимо. Накормите, оставьте воды. Если есть возможность, возьмите животных из приюта. Поддержите UA Animals, который ежедневно спасает животных от войны", — говорят Вова и Даша.

В свою очередь, фаны были озадачены тем, что услышали не то, что хотели. Однако добрую инициативу пары похвалили: "Очень круто, что вы воспользовались тем, что людям интересно и рассказали или напомнили о том, что действительно важно", "Именно это мы и ожидали услышать", "идея кайф", "Это замечательно! Вы очень правильно использовали тему, которая всех "волнует" и привлекла больше внимания! Животные тоже страдают".

Читайте также: