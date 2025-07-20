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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
535
Время на прочтение
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Кадочникова после отказа говорить на украинском удивила, какая звезда поддержала ее из-за границы

Актриса призналась, что некоторые коллеги одобрительно отреагировали на ее языковую позицию.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Лариса Кадочникова

Лариса Кадочникова

Звезда "Теней забытых предков", актриса Лариса Кадочникова, которая недавно отказалась говорить на украинском, рассекретила тех, кто ее поддержал в скандале.

Так, в январе 2025-го во время публичного выступления актриса публично отказалась говорить на украинском, что вызвало волну критики в Сети и возмущение среди части общественности.

Впрочем, как уверяет сама Кадочникова, она искренне стремилась овладеть украинским языком и уже давно играет спектакли именно на государственном. По словам актрисы, в театре ей понадобилось всего два месяца, чтобы перейти на украинский в двух спектаклях. В этом ей помогла телеведущая Татьяна Цымбал.

Лариса Кадочникова

Лариса Кадочникова

"Мы работали очень скрупулезно, буквально над каждым словом. Теперь я уже даже не вспомню, как звучали эти роли на русском. А в тот вечер... Я просто растерялась, все произошло спонтанно", — объяснила Лариса Валентиновна в интервью oboz.ua.

Актриса также поделилась, что несмотря на волну хейта получила много слов поддержки от коллег и друзей. В частности, ее поддержал директор Национального академического драматического театра имени Леси Украинки, где она работает. Но кроме него, была и Галина Логинова — мама голливудской актрисы Миллы Йовович: "Даже Галя Логинова прислала сообщение. В свое время гостила у нее в Америке".

Напомним, недавно 87-летняя Лариса Кадочникова сообщила о новом романе с младшим на 25 лет адвокатом.

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Дата публикации
Количество просмотров
535
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