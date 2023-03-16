Кадыров прочитал Путину отчет с листочка с огромными буквами: Юрий Великий рассмешил новой пародией

Звезда Студии "Квартал 95" Юрий Великий порадовал поклонников очередной забавной пародией на злободневную тему.

На этот раз в поле зрения артиста оказалась недавняя рабочая встреча российского диктатора Путина с главой тик-ток войск Рамзаном Кадыровым. Примечательно, что во время встречи Кадыров зачитал отчет Путину с листочка. Причем текст был написан очень большими буквами.

В видео-пародии Великий воплотил сразу несколько образов – Путина и Кадырова, немного путавшегося в словах на листочке: "Простите, дон, я когда волнуюсь, — часто пукаю в слона. Ой, путаю слова!" – говорит "Кадыров".

Поклонники выразили восхищение талантом Великого и признались, что пародия их очень насмешила: "Спасибо за очередной шедевр! Ваши пародии – это важный фронт сатиры и юмора, доказывающий всю силу духа украинского народа!", "Боже, это просто какая-то смехотерапия. Реально, я смеюсь до упаду, это заметно снижает давление и убирает на время депрессию", "Потрясающе! Спасибо вам большое, что поднимаете настроение в такое страшное и тяжелое время".

Напомним, недавно Юрий Великий насмешил пародией на белорусского диктатора Александра Лукашенко, который в своем недавнем заявлении обозвал президента Украины Владимира Зеленского "гнидой".

Читайте также: