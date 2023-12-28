Как изменились актеры из культового фильма "Один дома" - видео

Комедия вышла на экраны в далеком 1990 году, однако до сих пор остается очень популярной.

Просмотр американского фильма "Один дома" в новогодние праздники уже является своеобразной традицией.

Рождественская атмосфера, куча снега, роскошные елки и зимний вайб гарантированно поднимут настроение. Поэтому семьи собираются вместе перед телеэкранами, включают какую-то часть, желательно ту, где главного героя Кевина играет Маколей Калкин, и охотно наблюдают за его приключениями.

Впервые фильм "Один дома" вышел в прокат в далеком 1990 году. Прошло 33 года, как зрители познакомились с главными актерами комедии, так что в милом видео предлагаем посмотреть, как они изменились.

Культовый фильм "Один дома": как с годами изменились главные актеры

Кроме того, редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, что с годами произошло с главными актерами из фильма "Один дома".

Маколей Калкин (Кевин Маккаллистер)

Восьмилетнего мальчика, который становится на пути бандитов и не дает им совершить преступление, сыграл американский актер Маколей Калкин. В настоящее время он активно развивает свою актерскую карьеру и снимается в фильмах. Правда, он больше 10 лет не появлялся на телеэкранах, ведь страдал от зависимостей. Тем не менее, у Маколея получись их побороть и снова вернуться на экраны. В фильме Калкину было 10 лет, а сейчас ему 43.

Маколей Калкин / Фото: Associated Press

Джо Пеши (Гарри Лайм)

Американский актер в фильме сыграл одного из бандитов. На момент выхода первой части фильма Джо было 47 лет, а ныне ему уже 80. Актер живет в США и крайне редко снимается в фильмах.

Джо Пеши / Фото: Associated Press

Дэниел Стерн (Марвин Мерчантс)

Американский актер сыграл в фильме второго бандита – напарника Гарри. На момент съемок фильма Дэниелу было 33 года, а ныне ему 66. В фильмах он появляется крайне редко, в основном озвучивает персонажей в анимационных картинах.

Дэниел Стерн / Фото: Associated Press

Джон Герд (Питер Маккаллистер)

Американский актер сыграл отца Кевина. На момент съемок фильма Джону было 43 года. К сожалению, жизнь актера оборвалась 21 июля 2017 года в результате сердечного приступа.

Джон Герд / Фото: Getty Images

Кэтрин О'Хара (Кейт Маккаллистер)

Знаменитая актриса в фильме "Один дома" сыграла маму Кевина. На момент съемок картины ей было 36 лет. В настоящее время знаменитости 69 лет. Кэтрин активно снимается в кино. Каждый год на экраны выходит фильм с его участием.

Кэтрин О'Хара / Фото: Associated Press

Девин Ретрей (Базз Маккаллистер)

Американский актер сыграл старшего брата Кевина. На момент выхода первой части фильма ему было 13 лет. Сейчас актеру 46 лет. Он находится под следствием. Девина обвиняют в домашнем насилии. Кроме того, с 2022 актер находится под следствием за вероятное изнасилование своей подруги в 2017 году.

Девин Ретрей / Фото: Getty Images

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