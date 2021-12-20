Как изменились звезды фильма "Один дома" за 30 лет: фото тогда и сейчас

Как изменились звезды фильма "Один дома" за 30 лет: фото тогда и сейчас

Некоторых актеров рождественской комедии просто не узнать.

Фильм "Один дома" считается культовым.

Несмотря на то, что комедию о мальчике, которого забыли дома на рождественских каникулах, сняли в 1990 году, миллионы фанатов по всему миру до сих пор обожают ее пересматривать в новогодние праздники.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку фотоколлажей и предлагает посмотреть, как изменились актеры ленты за более чем 30 лет.

Кевин Маккаллистер – Маколей Калкин

Маколей Калкин / Associated Press

Кейт Маккаллистер – Кэтрин О'Хара

Кэтрин О'Хара / Associated Press

Питер Маккаллистер – Джон Герд (актер умер в 2017 году)

Джон Герд / Getty Images

Бандит Марвин Мерчантс – Дэниел Стерн

Дэниел Стерн / Associated Press

Бандит Гарри Лайм – Джо Пеши

Джо Пеши / Associated Press

Базз Маккаллистер – Дэвин Ретрей

Дэвин Ретрей / Getty Images

Фуллер Маккаллистер – Киран Калкин

Киран Калкин / Associated Press

Меган Маккалистер — Хиллари Вульф

Хиллари Вульф

Джефф Маккалистер – Майкл Маронна

Майкл Маронна / Getty Images

Линни Маккалистер — Анджела Геталс

Анджела Геталс / instagram.com/angbeegee

Дядя Фрэнк – Джерри Бэммен

Джерри Бэммен / Getty Images

Тетя Лесли — Терри Снелл

Терри Снелл / скриншот с видео

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