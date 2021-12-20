Как изменились звезды фильма "Один дома" за 30 лет: фото тогда и сейчас

Некоторых актеров рождественской комедии просто не узнать.
Фильм "Один дома" считается культовым.
Несмотря на то, что комедию о мальчике, которого забыли дома на рождественских каникулах, сняли в 1990 году, миллионы фанатов по всему миру до сих пор обожают ее пересматривать в новогодние праздники.
Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку фотоколлажей и предлагает посмотреть, как изменились актеры ленты за более чем 30 лет.
Кевин Маккаллистер – Маколей Калкин
Кейт Маккаллистер – Кэтрин О'Хара
Питер Маккаллистер – Джон Герд (актер умер в 2017 году)
Бандит Марвин Мерчантс – Дэниел Стерн
Бандит Гарри Лайм – Джо Пеши
Базз Маккаллистер – Дэвин Ретрей
Фуллер Маккаллистер – Киран Калкин
Меган Маккалистер — Хиллари Вульф
Джефф Маккалистер – Майкл Маронна
Линни Маккалистер — Анджела Геталс
Дядя Фрэнк – Джерри Бэммен
Тетя Лесли — Терри Снелл
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