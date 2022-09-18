Как изменилось творчество звезд с начала войны: Дорофеева перешла на украинский, Пивоваров спел стихи

Полномасштабная война повлияла на украинских знаменитостей, так что их песни теперь звучат по-другому.

С начала полномасштабной войны творчество украинских артистов потерпело радикальных изменений.

В общем, вместо развлекательных композиций одни исполнители начали петь об ужасах войны, боли украинцев и глупых россиян. Другие же начали исполнять патриотические песни, которые поднимают боевой дух.

Более того, знаменитости стали активно продвигать все украинское. В их творчестве больше не будет русскоязычных песен, зато будут преобладать украиноязычные.

Редакция сайта ТСН.ua собрала подборку артистов, чьи песни с начала войны кардинально изменились.

Настя Каменских

Исполнительница до начала полномасштабной войны обычно пела на русском языке. После того, как Россия напала на Украину, знаменитость изменила вектор своего творчества. Настя одна из самых первых артистов выплеснула чувства в песне и представила трек, который получил название "Я — Україна".

За все время полномасштабной войны Каменских еще выпускала несколько песен, но все они были посвящены происходящим в Украине событиям.

В англоязычной песне You crying исполнительница просила людей всего мира не молчать о жестоких действиях российских оккупантов в Украине. В лирической композиции, получившей название Back Home, знаменитость спела о чувствах переселенцев.

Также события в Украине сменили и клипы Насти. Если раньше знаменитость представала в видеоработах обычно в соблазнительных образах, то сейчас артистка выплескивает всю свою внутреннюю боль, а также показывает кадры войны в Украине, чтобы как можно больше людей знали правду.

Надя Дорофеева

В арсенале артистки и тренера "Голосу країни-12" были русскоязычные песни. Впрочем, Надя решила начать новую страницу своего творчества. Сначала артистка переводила русскоязычные песни на украинский. По-новому зазвучал трек "Разноцветная" – "Різнокольорова".

Несколько дней назад Надя Дорофеева представила свой первый украиноязычный альбом под названием "Сенси". Альбом "Сенси" для Нади Дорофеевой является особенным. Поскольку это ее первая полностью украиноязычная пластинка, а также в ней присутствует много воспоминаний артистки с детства.

Артем Пивоваров

Исполнитель еще до начала полномасштабной войны разработал культурный проект "Мої вірші, мої ноти". В рамках инициативы певец записывает с другими артистами песни на стихи украинских писателей. В общем, до полномасштабной войны Пивоваров выпустил семь дуэтных композиций.

После вторжения России в Украину певец записал чувственную дуэтную композицию с Надеждой Дорофеевой на стихи легендарного украинского писателя Тараса Шевченко.

Также Пивоваров выпустил мощный дуэт с тренером "Голосу країни-12" Олей Поляковой. Артисты выпустили совместную работу "Тішся" на стихотворение Леси Украинки.

Jerry Heil

Артистка начала выпускать мощные патриотические песни. В частности, исполнительница выпустила трек #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ) о современных казаках – Зеленском, Киме и Арестовиче.

Также звезда пела об украинском городе Счастье и легендарном самолете "Мрія", который в феврале сожгли российские военные. В треке певица подчеркнула, что враг может разрушить все, но свободу в украинцев ему не удастся забрать.

Но не только у Яны перемены в творчестве. В общем, из-за полномасштабной войны в Украине родители певицы потеряли работу. Поэтому артистка начала развивать музыкальную карьеру мамы, о чем женщина мечтала 50 лет. Мама и дочь записали песню-балладу "Несестри".

alyona alyona

Творчество реперши с начала полномасштабной войны стало тесно связанным с певицей Jerry Heil. Они вместе начали продвигать украинские народные композиции.

В частности, Jerry Heil и alyona alyona вместе с немецкой исполнительницей выпустили совместную композицию к празднику Ивана Купала под названием #KUPALA.

В общем, певицы создали не одну дуэтную песню с артистами из-за границы. Они выпустили такие треки, как "Viter viie", "Dai Boh".

Оля Полякова

Тренер "Голосу страны-12" до начала полномасштабной войны пела на русском. Впрочем, после того, как Россия вторглась в Украину, знаменитость изменила свое творчество.

Сначала певица избавилась от российского кокошника, с которым раньше всегда выступала. Российский головной убор артистка сожгла в Киеве на Лысой горе.

Оля Полякова сожгла российский кокошник / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Кроме того, знаменитость выпустила новую украиноязычную песню под названием "Все буде добре, Оля". Сейчас артистка готовит украиноязычный альбом.

Как раньше признавалась исполнительница, это будет совсем не та Оля, которой привыкли видеть ее фанаты. Более того, Полякова даже намекала, что будет делать песни в стиле рок.

Позитив

В карьере рэпера произошли кардинальные перемены. В частности, исполнитель прекратил сотрудничество с MOЗGI Entertainment в качестве артиста и выпустил свою первую сольную композицию.

Позитив презентовал украиноязычную матерную песню, которая получила название "Боже, яке кончене!". В треке рэпер высмеял россиян.

Макс Барских

До начала полномасштабной войны артист пел на русском и работал в России. Впрочем, после вторжения страны-агрессора в Украину исполнитель четко выразил свою позицию и разорвал связи со всем российским.

В общем, Барских выпустил песню на английском языке под названием Don't F*ck with Ukraine, которую посвятил защитникам и мужественному украинскому народу. Также звезда презентовал душевный трогательный трек на украинском языке, который вышел под названием "Чекай мене".

Но все же Макс сменил ориентир своего творчества. В общем, артист выбрал другой псевдоним – Mick Sunday – и начал карьеру за границей.

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