Как прошел финал нацотбора на "Евровидение-2023": KRUTЬ заставила зал плакать, а 2TONE "наехали" на Kalush

17 декабря состоялся финал национального отбора на "Евровидение-2023", победу на котором одержала группа TVORCHI.

Именно они представят нашу страну на песенном конкурсе, который состоится 13 мая 2023 года в Ливерпуле от имени Украины.

Своим выступлением TVORCHI смогли заработать 9 баллов от членов жюри и получить самую высокую оценку, 10 баллов, от зрителей, что на сумму дало 19 баллов. Теперь группу ждет важная миссия представить Украину на международной арене.

Тем временем, редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, каким был финал национального отбора.

Начался прямой эфир национального отбора с совместного выступления музыкального продюсера конкурса Дмитрия Шурова и финалистов. Вместе они мощно исполнили уже ставшую легендарной песню "Ой у лузі червона калина…".

В этом году участники хотели продемонстрировать все многообразие украинской музыки, которая имеет фольклорные, современные, электронные и роковые ноты.

Необычное звучание на сцене нацотбора продемонстрировала группа OY Sound System. Исполнители показали мощный вокал и электронный саунд в треке "Ой, тужу".

"Мы любим свои корни, но развиваемся в новом и современном", — сказала солистка коллектива.

Судьям очень понравилось звучание группы, но были и определенные замечания по поводу того, как такое творчество будут воспринимать "еврофаны".

Также своим выступлением очаровала зрителей и судей певица Jerry Heil. Певица, которой прочили победу букмекеры, спела песню "WHEN GOD SHUT THE DOOR".

По мнению членов жюри, Яне не хватило уверенности для того, чтобы эта композиция зазвучала более эмоционально и мощно.

Также перед началом конкурса пользователи Сети обвиняли певицу в том, что она сплагиатила песню из фильма "Пятый элемент". Однако судья Юлия Санина заверила, что она общалась с экспертом на этот счет и оснований для таких обвинений нет.

"Все упрекают плагиат в "Пятом элементе", я проконсультировалась с экспертом по авторскому праву, он говорит, что должен быть целый набор, это не плагиат. Это может быть аллюзия, но не плагиат", — отметила артистка.

После нее настоящий "движ" на сцене конкурса устроила гуцулка FIINKA. В национальных костюмах певица раскачала зал своим треком "Довбуш".

Зажигательный номер заставил весь зал подтанцовывать вместе с артисткой.

А вот другой певице KRUTЬ удалось настолько задеть зрителей и судей, что они просто не удержали слез. Да и сама исполнительница расплакалась после выступления.

На сцене нацотбора она исполнила особую для себя композицию "Колискова", которую посвятила родному человеку, который сейчас служит на фронте добровольцем.

Член жюри Тарас Тополя признался, что во время прослушивания сидел с комом в горле.

"Я ни разу не смог прослушать вашу песню без кома в горле. "Татко звырыв прожене". Я понимаю, о чем вы поете, я так же чувствую вашу боль. Я знаю, что те же ощущения у миллионов людей сейчас, которые нас смотрят. Мне Искренне очень нравится эта песня.Она действительно столь настоящая, столь актуальна. Это топ. Немножко критики: если в прошлый раз у вас сама постановка и номер были сильнее песни, то на этот раз очень мощная песня, а над образом и номером стоит поработать. Лично мне чего-то не хватает", — сказал судья.

Не обошлось на нацотборе и без очередных скандальных заявлений. Так, участники из группы 2TONE заявили, что им не нравится творчество Kalush Orchestra, Skofka и Анны Тринчер.

"Музыка, которая популярна на данный момент — Kalush, Skofka, Тринчер — мне эта музыка не нравится", — сказал солист группы Иван.

"Я просто не верю, не верю людям, которые пишут такие тексты. Это обман. Они играют на эмоциях людей, чтобы получить что-то, и это становится популярным", — добавил его напарник.

Кстати, в финале песенного шоу они исполнили песню о любви "Квітка". Жюри оценили эмоциональное рок-исполнение, однако отметили, что наибольшее внимание на сцене привлекли не солисты, а гитарист.

Последним на сцену вышла группа TVORCHI с песней "Heart Of Steel". Частью номера исполнителей стали экраны, на которых транслировались кадры с агитацией против ядерного оружия.

"Когда мы шли на "Евровидение", мы взглянули в прошлое этого конкурса. Его создали после Второй мировой войны для того, чтобы объединить Европу. Сегодня, пока некоторые играют в ядерные угрозы, наши люди со стальными сердцами защищают всю Европу. Время объединиться против зла, ради мира", — отметил участник группы Гуцуляк.

Судьям понравился номер участников, единственное замечание, сделанное Юлией Саниной, касалось того, что в припевах артистам не хватило какого-то надрыва и драйва. Судья посоветовала группе больше поработать именно с припевом и прибавить к нему звучание.

"Я считаю, что это был эпический финал. Мне нравится то, что это новая украинская музыка. С вашей музыкой, реально, мы можем показать, что Украина может быть разной. Это очень знакомая европейская качественная музыка. Видно, что вы уложились, видно, что вам это нужно. Что касается песни – начало феноменальное. Что касается припева – мне что-то не хватает, не хватает хитовости, не хватает беков возможно", — прокомментировала выступление группы Санина.

Пока зрители ждали оглашения результатов голосования, которое в этом году впервые прошло в приложении "Дія", их ожидало сразу несколько звездных выступлений.

Музыкальный продюсер конкурса Дмитрий Шуров спел трогательные строчки своего трека "Тримайся своїх".

Посетила с поздравлениями финал и представительница Украины на "Детском Евровидении-2022" Злата Дзюнька. Юная исполнительница спела песню "Незламна", с которой заняла 9 место на шоу в Ереване.

После этого на сцену вышла победительница "Евровидения-2016" и член жюри Джамала. Исполнительница умилила зал своим исполнением песни "Сину", в основу которой легли строки стихотворения "Лебеді материнства" Василия Симоненко.

Ну и, конечно, по-настоящему зажгла сцену национального отбора звезда украинского шоубизнеса Верка Сердючка со своим коллективом. Вместе с исполнительницей все зрители пели ее хит "Є пропозиція", а затем дружески прокричали "Путин, чтобы ты сдох!".

После выступлений всех участников и гостей финала стали известны балы конкурсантов. Оценки жюри распределились следующим образом: Moisei – 1 балл, OY Sound System – 5 баллов, DEMCHUK – 7 баллов, Jerry Heil – 8 баллов, FIINKA – 6 баллов, KRUTЬ – 10 баллов, Tember Blanche – 2 балла, Angelina – 3 балла, 2TONE – 4 балла, TVORCHI – 9 баллов.

А вот мнения зрителей несколько не сошлись с мнениями судей, поэтому зрительское голосование получилось следующим: Moisei — 6 баллов, OY Sound System — 2 балла, DEMCHUK — 4 балла, Jerry Heil — 9 баллов, FIINKA — 7 баллов, KRUTЬ — 8 баллов, Tember Blanche – 3 балла, Angelina – 1 балл, 2TONE – 5 баллов, TVORCHI – 10 баллов.

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