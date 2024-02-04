Как прошел финал нацотбора на "Евровидение-2024": сбои во время голосования и отсутствие победителя

3 февраля состоялся финал Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2024".

Нацотбор начался в 18.00. Ведущие, среди которых в этом году был и стендап-комик Василий Байдак, отметили, что часть с выступлениями участников действительно записана накануне телеэфира с целью безопасности. Поэтому вживую в эфир с укрытия звездные ведущие, финалисты и судьи вышли только после 21.00.

Нынешний нацотбор был насыщен приглашенными звездными гостями. Так, открывали конкурс зажигательные "Дикі танці" Русланы, которая полностью воспроизвела атмосферу своего победного выступления в Стамбуле, и победители прошлогоднего нацотбора - группа "TVORCHI" с оркестром.

В то же время трансляция преследовала благотворительную цель. Во время всего нацотбора на экране размещался кьюар-код для донатов для фонда Сергея Притулы "Повернись живим". А перед всеми выступлениями присутствующие в зале почтили память погибших украинских воинов минутой молчания.

После оглашения правил нацотбора началась основная часть конкурса, где поочередно выступили все 11 финалистов. В частности, каждый из них представил свою песню и выступление, перед тем рассказав краткую историю о создании композиции. В общем, каждый участник показал разнообразие жанров украинской музыки.

Нацфиналисты отличились своими необычными номерами и уникальным звучанием. Так, разорвали сцену энергичными танцами и хитами YAKTAK, дуэт "NAZVA", ANKA, Drevo, группа "YAGODY" и MÉLOVIN, который к тому же удивил своим видом после похудения на 16 кило. А вот чувственные композиции исполнили INGRET, дуэт alyona alyona & Jerry Heil, SKYLERR, группа "Ziferblat". Последними закрывала конкурсную часть шоу эпатажная группа "NAHABA". Во время выступления один из солистов даже облил себя водой из канистры.

группа "NAHABA"

К слову, жюри конкурса давало конкурсантам много одобрительных отзывов, впрочем, композиции некоторых молодых артистов звездные судьи все же не видели на международной сцене "Евровидения".

Между выступлениями финалистов возле сцены появлялись особые звезды, связанные с историей "Евровидения". В частности, Маша Ефросинина и Павел Шилько, ведущие "Евровидение-2015" тогда, когда Украина впервые принимала конкурс.

Маша Ефросинина и Павел Шилько, рядом с ними – Юлия Санина

Кроме выступлений 11 финалистов нацотбора, на сцену поднималось еще множество известных звезд. Так, порадовали поклонников своими выступлениями представительница Украины на "Детском Евровидении-2023" Анастасия Дымыд с песней "Квітка" в дуэте с музыкальной продюсершей Светланой Тарабаровой. Специальным гостем на финале нацотбора стала группа "Kalush Orchestra" с ансамблем "Калина". Они исполнили хит "Stefania", с которым группа победила на "Евровидении-2022".

Своим потрясающим выступлением до слез довела член жюри в нацотборе этого года, певица Джамала с песней "Мій брате". А после на сцене появилась всем известная Тина Кароль, удивившая фанов своим необычным видом. Просто без макияжа в джинсах звезда исполнила чувственную композицию "Троянди".

Джамала в финале нацотбора на "Евровидение-2024" / Фото: скриншот с видео

Также во время нацотбора появился и его музыкальный продюсер Дмитрий Шуров. Он вместе с 11 финалистами исполнил фрагменты песен Владимира Ивасюка и посвятил этот трогательный номер его памяти.

"Это молодая кровь, наше музыкальное будущее. Меня очень радует, что оно разнообразное. У нас сегодня и интеллектуальная музыка, и танцевальная, и современная, и олд-скульная, и этника, и абсолютно всех видов. Поэтому это все сегодня и создается, чтобы уважаемые украинцы имели выбор и могли выбрать именно того, кого полюбят больше всего", - обратился к зрителям Дмитрий Шуров.

Спустя некоторое время разорвала сцену бурными овациями зала легендарная Верка Сердючка со своим бэндом. Творческий коллектив с флагом Швеции, в которой состоится "Евровидение-2024", и Украины в лучших традициях исполнил хит "Swedish Lullaby".

Верка Сердючка, нацотбор на "Евровидение-2024"

После просмотра всех конкурсных выступлений и композиций, украинцам открыли линию для голосований. Так, отдать голос за фаворита можно было в приложении "Дія". Впрочем, здесь не обошлось без форс-мажоров. Прямо посреди нацотбора пользователи отметили, что "Дія", в которой проходило голосование, сообщила о масштабном сбое в системе. Так, организаторы впервые за историю конкурса вынуждены были его перенести. Чтобы быть максимально честными в результатах, голосование за фаворитов продлили до 4 февраля включительно.

Имя победителя нацотбора на "Евровидение-2024" назовут уже 4 февраля. Ведущие 4 февраля ориентировочно в 19:05 выйдут в прямой эфир телеканала "Суспільне Культура", официально закроют линии для голосования и объявят артиста, который поедет в Швецию представлять Украину на международной арене.

Кроме того, 4 февраля в 15:15 можно будет посмотреть повтор трансляции нацотбора на "Евровидение-2024" на канале "Суспільне Культура".

Напомним, редакция ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию, где первой сообщит о победителе от Украины.

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