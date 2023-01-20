Как провести свидание без света: украинские звезды поделились советами

Когда дома нет света, не значит, что нужно отказываться от приятных часов вдвоем.

С начала войны украинцы стали особенно ценить время с семьей и любимыми, и отсутствие электроэнергии не помешает посвятить его друг другу. Украинские звезды рассказали, как провести свидание без света – варианты подойдут как влюбленным, так и семейным парам.

ROXOLANA

Роксолана дала честный совет, что нужно ценить свое время и не тратить его на неважное:

ROXOLANA

"Конечно, можно потратить время, купить свечи, все организовать. Но зачем сейчас тратить свое драгоценное время на лишние вещи – нужно сразу приступать к финальной части свидания".

Светлана Тарабарова

Певица поделилась, что свидание, даже когда у вас уже дети и много дел, очень важны для здоровья пары, а отсутствие света никогда не помешает насладиться временем вдвоем.

"Главный персонаж в семейном свидании — это няня или бабушка. Нет, речь не о ролевых играх... Но без этого персонажа, который на время возьмет на себя ваших детей, свидание будет обреченным. Если вы прошли этот этап квеста — то дальше вас уже не испугают такие безделушки, как отсутствие света или интернета. Залезьте вдвоем в ванную при свечах и с бутылкой вина, прогуляйтесь по любимому парку или сделайте кофе на костре в ближайшем лесу. И отключите на это время телефоны – поверьте, они вам не понадобятся", – рассказала звезда.

Светлана Тарабарова

Тарабарова также рекомендует уложить детей и заблаговременно загрузить кинофильм, который можно посмотреть с возлюбленным перед сном.

Валерия Мандюк

Комикеса и комментатор нового реалити-шоу на ТЕТ "Свидание без фильтров" Валерия Мандзюк призывает не забывать о свидании и романтике, даже во время войны и при отсутствии света, и отметила, что это – лучший момент для этого:

Валерия Мандюк

"Отключение света плюс комендантский час – это удобный вариант позвать на свидание домой, потому что можно не убирать "творческий беспорядок".

Юрий Ткач

Юморист и звезда ситкома "Однажды под Полтавой" признался, что не может назвать себя сильно романтичным человеком, но все же считает, что проводить время вдвоем действительно важно:

Юрий Ткач с семьей

"Когда нет света, а время вдвоем запланировано, мы с Викой готовим вкусный ужин (но конечно, этот вариант подойдет тем, у кого есть газовая плита) или бутерброды вкусные. Садимся при свечах и рассказываем все, что волнует, вместе мечтаем и строим планы. Потом, если повезло, и мы успели скачать какой-то фильм, смотрим кино. Так и пролетает время, а свет к тому моменту снова включают", – поделился Юрий.

Анна Тринчер

Блогерша и певица Анна Тринчер отметила, что сейчас шансов сделать романтическое свидание в десятки раз больше, чем это было раньше:

"С отключением света мы имеем возможность каждый раз ужинать при свечах. Мы наконец-то можем оторваться от гаджетов, побыть друг с другом и поговорить по душам или помедитировать вместе", — рассказала Анна.

Анна Тринчер

Кроме того, Тринчер поделилась, что, когда таким образом проводит время вдвоем со своим любимым, рождаются спонтанные идеи и планы на будущее.

А если собственное свидание пока не планируется, с 13 февраля в 18:00 можно будет заглянуть в чужие романтические встречи вслепую в новом реалити-шоу "Свидание без фильтров" на телеканале ТЕТ.

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