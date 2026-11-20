Роман Ясиновский / © instagram.com/roman_yasinovskyi

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Украинский актер Роман Ясиновский , известный по ролям в фильмах Киборги и сериале Поймать Кайдаша, рассказал о заработках в театре им. Ивана Франко, финансовые трудности и работу таксистом, которая продолжает заниматься параллельно с актерской деятельностью.

Артист признался, что работа в государственном театре пока не позволяет ему полностью обеспечивать свои потребности. Сейчас он играет около 18 ролей в театре Франко. В то же время, не все они полноценные актерские работы — иногда речь идет о массовых сценах. Ясиновский не скрывает, что хотел бы получать больше своего труда. К тому же, он воспитывает дочь, потребности которой также нужно обеспечивать. Так что даже после получения актерской должности ему приходится искать дополнительные источники дохода.

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«Да ладно, я сначала как-то думал, что это несправедливо, но потом я это принял. Да, мне хочется большей зарплаты, конечно, потому что этой зарплаты в театре, мне ее не хватает очень сильно», — поделился актер в интервью «РБК-Украина» .

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Роман Ясиновский / © instagram.com/roman_yasinovskyi

Ясиновский объяснил, что путь к актерской должности в театре Франко оказался не таким быстрым, как можно было ожидать, учитывая его предыдущий опыт. Первые два года он работал артистом хора, а затем снова проходил конкурс, чтобы получить актерскую должность. Сейчас у него есть категория актера второй категории — самая низкая в актерской иерархии театра.

В то же время артист не собирается останавливаться на достигнутом. Он признался, что больше всего сейчас стремится получить возможность сыграть центрального персонажа — как на театральной сцене, так и в кино.

«Я хочу главную роль сейчас – в театре или в кино. Я хочу просто углубиться однажды. Я очень хочу. Мне этого очень не хватает сейчас. Очень сильно. "Папа, ты меня любил" - это для меня такой был трамплин главной роли. Я чувствую, что я бы еще что-нибудь сделал как-то. Мне хочется окунуться в произведение или в театре или в кино», — подчеркнул Роман.

Однако пока режиссеры в основном предлагают ему персонажей второго плана. Актер отметил, что совсем не считает такие роли менее важными, ведь нередко именно второстепенные герои и антагонисты носят более интересные характеры. Однако свою историю в центральном образе он все же хотел бы рассказать.

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Роман Ясиновский / © instagram.com/roman_yasinovskyi

Отдельно Ясиновский вспомнил фильм «Довженко», в котором сыграл персонажа, который ему самому не слишком симпатичен. По мнению артиста, лента заслуживает значительно большего внимания зрителей, а его работа в ней пока остается недооцененной.

Не менее откровенно актер рассказал и о финансовой стороне своей жизни. Несмотря на работу в театре, преподавание и съемку в кино, он до сих пор берет заказ как водитель такси. Ясиновский уточнил, что теперь это не основной способ заработка, однако дополнительные поездки остаются важной частью его бюджета.

«Мне конкретно нужно в месяц зарабатывать примерно 2000 долларов. Конкретно, чтобы закрыть свои потребности и дочери. А в театре у меня зарплата 23 тысячи. Я преподаватель, но я не буду даже говорить, сколько это стоит», — рассекретил артист.

Роман Ясиновский / © instagram.com/roman_yasinovskyi

По словам Романа, он может совмещать работу с поездками по городу: иногда берет пассажиров по дороге на тренировку или возвращаясь с работы. Хотя такси занимает уже меньше времени, чем раньше, полностью отказаться от него актер пока не может.

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Напомним, ранее Роман Ясиновский заскочил за рулем такси, из-за чего в Сети вспыхнули споры .

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