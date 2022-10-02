Как сложилась личная жизнь Андрея Данилко: "тайные" жены и слухи о нетрадиционной ориентации

Сегодня, 2 октября, Андрею Данилко исполнилось 49 лет. Почти всю жизнь артист провел на сцене — сначала покорял школьную аудиторию, а затем завоевал любовь всей страны.

Все это время зрителей интересовало не только творчество Данилко, но и его личная жизнь. Впрочем, ни разу артист так и не рассекретил свою спутницу. За это время на сцене фанаты сами успели приписать звезде сразу несколько романов.

Сайт ТСН.ua собрал, что известно о личной жизни Андрея Данилко и что из этого правда, а что – выдумки.

Анна Сердюк

Первой любовью будущей звезды стала одноклассница Анна Сердюк. Девушка из богатой семьи была отличницей и любимицей всего класса. Данилко сразу обратил внимание на Анну, но опасался, что он, мальчик из бедной семьи и плохими оценками, ей не ровня.

В старшей школе Данилко все же решился сделать громкое заявление и пообещал Анне, что прославит ее имя. Девушка долго не верила словам Андрея, однако когда Верка Сердючка стала звездой не только в Украине, но и в мире, поняла всю серьезность парня.

Анна Сердюк и Андрей Данилко

Радмила Щеголева

Чрезвычайную популярность Данилко принесло его "СВ-шоу", где он в образе проводницы шутил и общался со звездными гостями. Напарницей Андрея по шоу стала молодая актриса Радмила Щеголева.

Радмила Щеголева и Верка Сердючка

В прессе сразу появились слухи, что молчаливая Геля покорила сердце не только зрителей, но и самого Данилко. Радмила и Андрей действительно проводили много времени вместе, ездили на гастроли и виделись вне съемочной площадки.

Когда Щеголева неожиданно исчезла с телеэкранов, появились слухи о ссорах между дуэтом. Однако позже актриса призналась, что испытывала проблемы со здоровьем и просто не захотела работать в таком формате. Впрочем, поклонникам остается только догадываться, действительно ли между коллегами был роман, ведь они эту информацию так и не подтвердили.

Ольга Лицкевич

Овладеть ролью Гели в "СВ-шоу" пыталась и другая актриса, Ольга Лицкевич. Стоило только "засветиться" рядом с артистом, как в СМИ сразу написали о новом романе Данилко. Лицкевич называли тайной женой певца, но ни общих фотографий, ни совместных выходов в свет от пары так и не дождались.

Инна Белоконь

Дуэт Верки Сердючки и ее мамы стал настоящим хитом. Звездный тандем был сенсацией в мире шоу-бизнеса. И конечно, здесь тоже не обошлось без слухов о романе Инны Белоконь и Андрея Данилко.

Инна Белоконь / Фото: instagram.com/v_serduchka

Артисты никогда не стеснялись проявлять свои эмоции на публику – они шутили, обнимались и даже целовались на глазах зрителей. Близкие отношения между коллегами послужили поводом для новостей об их романе.

Даникло и Белоконь

Однажды в СМИ даже появилась новость о том, что Белоконь и Данилко поженились. Тогда ни Андрей, ни Инна не прокомментировали громкие заявления. Однако впоследствии Белоконь опровергла все и рассказала о счастливом браке с другим мужчиной. А вот с Данилкой актрису связивают очень теплые дружеские отношения, которые продолжаются уже больше 10 лет.

Андрей Данилко / Фото: instagram.com/v_serduchka

Нетрадиционная ориентация Данилка

Яркий образ мужчины, переодетого в женщину, вызвал много вопросов среди зрителей. Для тогдашней аудитории это казалось чем-то очень эпатажным и несколько необычным.

Фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official

Отсюда и поползли слухи о том, что на самом деле у Данилко нетрадиционная ориентация. Журналисты пытались подловить артиста на интервью и искали его "любовников" среди звездного бомонда. Со временем Данилко устал от "желтой прессы" и расставил все точки над "i", заявив, что любит женщин, но еще не встретил ту же.

Андрей Данилко

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