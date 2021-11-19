Как снимали второй сезон экшн-сериала "Ангелы": перестрелки, трюки и звезды в главных ролях

Как снимали второй сезон экшн-сериала "Ангелы": перестрелки, трюки и звезды в главных ролях

Зрителей ждет 16 серий.

15 ноября на канале 2+2 состоялась премьера второго сезона экшн-сериала "Ангелы ".

В центре истории элитный спецотряд в структуре МВД, которому поручают сверхсекретные и рискованные задачи: защита важных для следствия свидетелей, известных политиков или бизнесменов.

Экш-сериал "Ангелы"

Во втором сезоне главным героям придется противостоять мощному и опасному врагу, знающему все слабые места бойцов и желающему их уничтожить. Зрителей ждет 16 серий.

Главные роли в сериале исполнили Сергей Фролов, Евгений Олейник, Александр Пискунов, Анастасия Капинус, Виталий Ажнов и другие.

Во втором сезоне к актерскому составу присоединились актер театра и кино Дмитрий Вивчарюк, а также звезда проектов "Черный ворон", "Крепостная" и "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк.

Экш-сериал "Ангелы"

"Каждый день было очень много сцен, экшена, перестрелок и драк. Было много эпизодов, которые в хорошем смысле выбивали меня из зоны комфорта. Но для актера такой опыт бесценен. Например, в одной из сцен, после команды "мотор", автоматная очередь пролетела у меня прямо над ухом. Я полдня ничего не слышал. Хорошо, что все обошлось легким испугом", — признался Тарас Цымбалюк.

Кроме того, линейную роль получила актриса, известная зрителям по фильму "Сумасшедшая свадьба-3", Екатерина Файн. Во второй части ее героиня, преступница Виолетта, сбегает из тюрьмы и вместе с любимым объявляет войну спецотряду "Ангелов".

"Был интересный эпизод в тюрьме, когда любимый Виолетты придумал план побега. Хотя для меня это были не первые съемки в камере, морально было сложно. Мы кино снимаем, а люди там находятся на самом деле", — рассказывает Екатерина Файн.

Экш-сериал "Ангелы"

Самый сложный этап съемок – экшн-сцены. Через три месяца были сняты десятки эпизодов с перестрелками, драками, боями на ножах, погонями и взрывами.

"Ангелы" — мой первый опыт съемок в экшн-сериале. Такого количества боевых сцен с перестрелками, драками до этого у меня не было. Самый интересный экшн-эпизод с моим участием – это обстрел микроавтобуса, за рулем которого был мой герой. Эти съемки были очень эмоциональными и зрелищными!" — рассказывает Сергей Фролов, сыгравший куратора отряда.

Экш-сериал "Ангелы"

На съемочной площадке с актерами работали консультанты по оружию, пиротехнике и профессиональные каскадеры.

"Мы готовились к съемкам второго сезона. Я работал с лучшей каскадерской группой "STUNTALOT". Отрабатывал все захваты, драки, перестрелки и профессиональные навыки военных. Благодаря этим ребятам, наши герои на экране выглядят уверенно и эффектно", — отмечает исполнитель главной роли Александр Пискунов.

Экш-сериал "Ангелы"

Главным постановщиком трюков выступил известный каскадер Дмитрий Рыжий, на счету которого сотни украинских проектов, а также съемки в голливудском фильме "300 спартанцев"

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