Как Соловий соблазнила Жадана: в Сети набирает популярность интервью, после которого у артистов закрутился роман

Певица пришла к музыканту на интервью в 2021 году.

Певица Кристина Соловий на днях подтвердила, что имела отношения с поэтом и музыкантом, лидером группы "Жадан и Собаки" Сергеем Жаданом.

Тогда артистка поделилась, что их роман закрутился после интервью, на которое Жадан позвал Соловий в 2021 году. По словам исполнительницы, до этого разговора она не была знакома с музыкантом лично, но увлекалась им как творческой единицей и считает его "живым памятником украинской культуре".

Вместе с тем Соловий не опровергает, что бессознательно заигрывала с Жаданом и обольщала его. Артистка уверяет, что делала это не специально, а просто обольщение в ее природе:

"Я ему сказала, что я очень давно хотела с ним познакомиться. Но когда я увидела интервью, я вижу эти свои брови, эти глаза, эти волосы… Это было не откровенно, это было бессознательно. София, моя пиарщица, она меня очень хорошо знает, замечает, что вот это вот обольщение, это в моей природе. Я тебя обольщаю, ты меня обольщаешь сейчас. Каждый разговор – это обольщение. Каждый разговор, это манипуляция. Это игра. Я не рассчитывала на то, что у нас будут отношения, когда я так вела себя на этом интервью", – честно рассказала Соловий Маше Ефросининой.

Кристина Соловий и Сергей Жадан во время интервью в 2021 году

Если посмотреть это интервью, датированное ноябрем 2021 года, в нем голос Соловий звучит очень нежно и обольстительно, певица периодически "стреляет" глазами, поправляет волосы, касается губ. Тем временем Жадан тепло и с искрами в глазах наблюдает за своей визави.

Кристина Соловий и Сергей Жадан во время интервью в 2021 году

Кристина Соловий и Сергей Жадан во время интервью в 2021 году

Кристина Соловий и Сергей Жадан во время интервью в 2021 году

Кристина Соловий и Сергей Жадан во время интервью в 2021 году

Кристина Соловий и Сергей Жадан во время интервью в 2021 году

Соловий рассказала, что после этого интервью, через пару недель, Жадан предложил ей записать общую песню. После этого, 23 февраля, 2022 их общение стало более теплым и онлайн-отношения длились несколько месяцев. Пока не перешли в офлайн формат.

Напомним, ранее мы писали о реакции Сергея Жадана на то, что Кристина Соловий его бросила. Пользователи в Сети запустили в поддержку музыканта флешмоб.

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