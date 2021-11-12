Как умер Сквидвард из "Спанч Боба": в Сети ажиотаж на историю о смерти героя мультсериала

В TikTok появился новый тренд.

В Сети настоящий ажиотаж на историю о смерти героя американского мультсериала "Спанч Боб " — Сквидварда, работающего кассиром в ресторане "Красти Краб".

Так, пользователи в TikTok снимают тренд, где демонстрируют свою реакцию "до" и "после" того, как узнали о том, как погиб осьминог. Интересно, что блоггеры не комментируют это, побуждая фолловеров самим найти информацию. Так, хештег #squidward просмотрели более 1,6 миллиарда раз, а соответствующий поисковый запрос – в топе Google.

Поговаривают, что есть запрещенная серия мультика, где человекообразный осьминог умирает. Так, мужчина, якобы стажировавшийся в студии Nickelodeon в 2005 году, нашел пленку "Самоубийство Сквидварда" с этим эпизодом. По его словам, в серии осьминог, плохо игравший на кларнете, решил дать собственный концерт. Впрочем, зрители не оценили его талант и освистали. За кадром якобы звучал голос, приказывавший ему убить себя, а из глаз Сквидварда текли кровавые слезы. После этого герой пришел домой и выстрелил себе в голову. Этот рассказ опубликовали на сайте Creepypasta Wiki.

Сквидвард / скриншот с видео

Впрочем, как оказалось, эта история – вымысел. Об этом написал вскоре сам автор текста, который удивился, что его рассказ стал популярным. Более того, создатели "Спанч Боба" совершили к ней отсылку в самом сериале.

Так, в 2019 году вышел сюрреалистический эпизод SpongeBob in Randomland, где Сквидвард открывает двери в параллельные реальности. И у одной из дверей осьминог увидел свою голову с кровавыми глазами.

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