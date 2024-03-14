Как в Киеве прошла премьера "Я, "Побєда" і Берлін": Кароль, Тринчер, Кондратюк посетили показ

В столице прошел допремьерный показ картины по мотивам повести Кузьмы Скрябина.
В Киеве состоялась звездная премьера художественного фильма "Я, "Побєда" і Берлін " по мотивам повести Кузьмы Скрябина.
Популярные украинские исполнители, актеры, политики, друзья и семья музыканта собрались в киевском кинотеатре "Оскар" на масштабном ивенте по случаю первого публичного показа долгожданного фильма.
Дата премьеры была запланирована на 17 марта 2022 года, но в разгар подготовки к прокату случилось полномасштабное вторжение.
Картина погружает зрителя в атмосферу 90-х – эпоху молодости Кузьмы: музыку, клетчатый вопиющий стиль и романтические надежды молодежи. Особой изюминкой картины является культовая музыка Скрябина.
По сюжету обычный парень, начинающий музыкант Кузьма, за три дня до запланированного концерта отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Там он хочет обменять раритетный автомобиль на шестисотый "Мерседес", о котором мечтает, у известного коллекционера. Кузьма обещает своей любимой девушке Барбаре вернуться домой на крутой тачке, а ребятам из группы обязательно успеть на выступление. Но уже с первых минут путешествия становится понятно – все пошло кувырком. Это история о становлении музыканта, поисках себя, дружбе и пути к мечте, полный сногсшибательными приключениями.
Общеукраинская премьера фильма на больших экранах уже с сегодняшнего дня, 14 марта.
Знаковое событие собрало многочисленных представителей печати, команду и звезд фильма, большое количество звездных гостей. Фильм представляли актер Иван Блиндарь, актриса Мария Стопник, продюсеры фильма Алексей Терентьев, Ольга Пантелеймонова, Юрий Артеменко и представители Благотворительного фонда им. Кузьмы Скрябина. Гостями показа также стали украинские звезды, инфлюэнсеры, телеведущие, друзья, группа Скрябин и семья Андрея Кузьменко — жена Светлана и дочь Барбара.
Особыми гостями мероприятия стал ряд топовых музыкантов, работавших над уникальным саундтреком — Wellboy, Женя Галич и группа O.TORVALD, ТНМК, Тина Кароль, "Антитіла" и панк-бэнд STRINGY! Это беспрецедентная для украинского кино коллаборация, ведь любимые всеми 16 песен Кузьмы перепели специально для фильма.
Напомним, что журналисты ТСН.ua также побывали на допремьерном показе фильма и поделились своими впечатлениями от картины в рецензии на фильм.
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