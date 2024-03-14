Как в Киеве прошла премьера "Я, "Побєда" і Берлін": Кароль, Тринчер, Кондратюк посетили показ

В Киеве состоялась звездная премьера художественного фильма "Я, "Побєда" і Берлін " по мотивам повести Кузьмы Скрябина.

Популярные украинские исполнители, актеры, политики, друзья и семья музыканта собрались в киевском кинотеатре "Оскар" на масштабном ивенте по случаю первого публичного показа долгожданного фильма.

Дата премьеры была запланирована на 17 марта 2022 года, но в разгар подготовки к прокату случилось полномасштабное вторжение.

Картина погружает зрителя в атмосферу 90-х – эпоху молодости Кузьмы: музыку, клетчатый вопиющий стиль и романтические надежды молодежи. Особой изюминкой картины является культовая музыка Скрябина.

Игорь Кондратюк

Тина Кароль

Дмитрий Шуров

По сюжету обычный парень, начинающий музыкант Кузьма, за три дня до запланированного концерта отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Там он хочет обменять раритетный автомобиль на шестисотый "Мерседес", о котором мечтает, у известного коллекционера. Кузьма обещает своей любимой девушке Барбаре вернуться домой на крутой тачке, а ребятам из группы обязательно успеть на выступление. Но уже с первых минут путешествия становится понятно – все пошло кувырком. Это история о становлении музыканта, поисках себя, дружбе и пути к мечте, полный сногсшибательными приключениями.

Показ фильма "Я, "Победа" и Берлин"

Общеукраинская премьера фильма на больших экранах уже с сегодняшнего дня, 14 марта.

Знаковое событие собрало многочисленных представителей печати, команду и звезд фильма, большое количество звездных гостей. Фильм представляли актер Иван Блиндарь, актриса Мария Стопник, продюсеры фильма Алексей Терентьев, Ольга Пантелеймонова, Юрий Артеменко и представители Благотворительного фонда им. Кузьмы Скрябина. Гостями показа также стали украинские звезды, инфлюэнсеры, телеведущие, друзья, группа Скрябин и семья Андрея Кузьменко — жена Светлана и дочь Барбара.

Жена Кузьмы Скрябина Светлана

Дочь Кузьмы Скрябина Барбара

Особыми гостями мероприятия стал ряд топовых музыкантов, работавших над уникальным саундтреком — Wellboy, Женя Галич и группа O.TORVALD, ТНМК, Тина Кароль, "Антитіла" и панк-бэнд STRINGY! Это беспрецедентная для украинского кино коллаборация, ведь любимые всеми 16 песен Кузьмы перепели специально для фильма.

"Антитела"

Анна Тринчер

Анатолий Анатолич

Напомним, что журналисты ТСН.ua также побывали на допремьерном показе фильма и поделились своими впечатлениями от картины в рецензии на фильм.

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