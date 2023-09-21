"Какая нах*й София Ротару": рэпер Yarmak разнес народную артистку из-за выступления у Кадырова

Украинский рэпер-защитник Ярмак, который служит в ВСУ, прокомментировал награды от президента Владимира Зеленского тем артистам, которых награждали до 2022 года.

В подкасте для YoTube-канала "Братья Яковлевы" Ярмак высказал мнение, что президент допустил "много культурных ошибок" и что наша власть до 2022 года не осознавала своей истории и культуры. По словам рэпера, руководитель страны давал награды "не тем" артистам.

"Неосознание нашей властью до 2022 года своей истории, своей культуры привело к очень многим последствиям. Потому что у меня есть некоторые друзья в администрации президента, и когда я в 2021 году выпустил песню "Потрібен живим", где показал легенд, по-моему, нашей страны – Жадана, Маркуса, Виталия Дейнегу, основателя "Повернись живим", спортсменов, общественных деятелей, музыкантов, Положинского, Хливнюка приглашал… Мне сбрасывают видео, что в 2021 году они ввели такую акцию, как награждение живых легенд. И награждают Софию Ротару", – начал рассказ Ярмак.

Рэпер не удержался и "прошелся" по народной артистке Софии Ротару. Защитник вспомнил, как она в 2017 году пела на дне рождения президента российской Чечни и военного преступника Рамзана Кадырова.

"Я им пишу: "Самая идея – за*бись. Но какая нах*й София Ротару?". Которая в 2017 году выступает перед Кадыровым на его дне рождения, это публичное мероприятие, и она еще поет ему украинскую песню. Кадыров, который с 2014 года отправляет убивать украинцев!" – отметил Ярмак.

София Ротару на дне рождения Рамзана Кадырова, 2017 год

София Ротару на дне рождения Рамзана Кадырова, 2017 год

Также защитник задал риторический вопрос о том, где были все те артисты, которых награждал Зеленский, в начале великой войны:

"Что произошло в начале полномасштабного вторжения. Все те артисты, все выступавшие на Дне независимости, Поляковы, Монатики, Дорофеевы, где они были с начала полномасштабного вторжения? Они эту страну рассматривали как среду, в которой можно улучшить свое финансовое положение. И все те, кого награждал президент до 2022 года, с*буются из страны. Я думаю, что президенту было грустно, ну мне так кажется. Такое окружение среди культурных деятелей он формировал возле себя до 2022 года", – высказал мнение Ярмак.

Напомним, ранее Ярмак резко высказался о скандальной блогерше Юлии Вербе и назвал ее "следствием российской пропаганды".

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