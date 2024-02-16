"Какая разница украинцам до смерти Навального": Приходько о гибели российского оппозиционера

Украинская певица Анастасия Приходько подвергла резкой критике тех украинцев, которые сожалеют о смерти российского оппозиционера Алексея Навального.

На странице в Instagram артистка выразила возмущение тем, что вся ее лента в этой новости. Вместе с тем, Приходько призвала украинцев сконцентрироваться на внутренних потребностях и проблемах нашей страны:

"Бля, какая разница украинцам до смерти Навального? Они ежедневно убивают наших спортсменов, фотографов, художников и в России об этом молчат! А тут помчалась вся лента в Навальном… Эй, у нас жопа на Авдохе! Помогите сделать сбор на третью штурмовую! О пацанах думайте! На России и без вас разберутся! П*здец!" – эмоционально высказалась Приходько.

Также артистка напомнила, что в свое время европейские лидеры давали гарантии Навальному, чтобы он возвращался в Москву и что с ним все будет хорошо.

"Потом ему дали "Оскар" и забыли о нем! Байден обещал еще в 2021 году, что Россия понесет катастрофические последствия в случае смерти Навального! Но ничего не будет! Давайте дома у себя порядок наводить!" – добавила певица.

Анастасия Приходько о смерти Навального / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасия Приходько отметила, что никому нельзя доверять:

"Когда мы находимся в катастрофической ситуации на фронте, когда нам очень нужно оружие, сенат п*здует в отпуск! Вот и все! Но помните, – сейчас ничего не бывает просто так! Ничего… У всего есть своя последовательность и конец… Это большая игра!" – уверена Приходько.

Напомним, сегодня, 16 февраля, стало известно, что отбывавший наказание в колонии российский оппозиционер Алексей Навальный скончался. Причина его смерти устанавливается. По сообщению РосСМП, Навальному вроде бы стало плохо во время прогулки, он потерял сознание. Врачи не смогли его спасти.

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