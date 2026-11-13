Какие чаевые оставляют Цымбалюк, Дорофеева, Усик и другие звезды: кто щедр, а кто не платит официантам

Тарас Цымбалюк, Александр Усик с женой и Надя Дорофеева

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Работники из сферы обслуживания могут многое рассказать о знаменитостях, ведь их общение проходит без камер.

Это касается как голливудских звезд, так и украинских. Кто-то очень сильно жалуется на знаменитостей, поскольку в реальной жизни они совсем не такие, как на экранах, а кто-то остался с приятными впечатлениями после встречи и общения с селебрити.

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В соцсети Threads пользователи решили сделать перекличку среди официантов и узнать, а какие чаевые оставляют украинские звезды, о чем идет речь на проекте «ЖВЛ представляет». К примеру, певца Макса Барских называют щедрым, а вот актер Тарас Цымбалюк, о чем пишут в комментариях, воздерживается от лишних расходов.

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Официанты поделились своими впечатлениями от общения с украинскими звездами / © ЖВЛ

Один из комментаторов отмечает, что артистка Оля Цибульская не оставляет чаевые. А боксер Александр Усик и исполнители Владимир Дантес, Lida Lee, Светлана Тарабарова благодарят официантов 10% от счета. Особенно пользовательница отметила Макса Барских и юмориста Василия Байдака, которые не только оставляют щедрые чаевые, но и приятны в общении.

Оля Цибульская не оставляет чаевые / © ЖВЛ

Другая официантка тоже хвалила Макса Барских. Она утверждает, что артист оставляет приятные чаевые, даже несмотря на то, что счет у него был невелик.

Многие офцианты утверждают, что Макс Барских не только приятный, но и щедрый / © ЖВЛ

Нашлись официанты, которым есть что сказать об актере Тарасе Цымбалюке. По их словам, он не оставляет чай. А вот певицу Анну Тринчер называли приятной, которая благодарит официантов.

Тарас Цымбалюк тоже не тратится лишний раз / © ЖВЛ

Кстати, другому пользователю тоже нашлось, что сказать о Тарасе Цымбалюке. Он назвал актера «немного высокомерным» и тоже подтвердил, что артист не оставляет на чай. А вот певицу Надю Дорофееву пользователь похвалил и подчеркнул, что она позитивная и комфортная в общении.

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И не один официант говорит подобное о Тарасе Цымбалюке / © ЖВЛ

Другой официант добавил, что исполнительница оставляет на чай 10% от счета. Также этот пользователь отметил, что такие же чаевые получал от ведущей Маши Ефросининой.

Особенно официанты хвалят Надю Дорофееву / © ЖВЛ

Официанты признавались, что приятно обслуживать шоумена Дмитрия Коляденко, артиста Андрея Данилко, боксера Александра Усика и ведущую Елену-Кристину Лебедь. По их словам, они очень приятные, а также оставляют щедрые чаевые.

Многие звезды оставляют после себя приятное впечатление / © ЖВЛ

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала, как звезды помогают украинцам. К примеру, певица Тина Кароль спасает детей с раком, а ведущая Маша Ефросинина открыла центр поддержки.

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