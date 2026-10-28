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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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"Какие вы, с*ка, эксперты все": Камалия жестко отреагировала на критику ее видео в военной форме

Артистка объяснила, почему была одета в военную форму, и обратилась к хейтерам.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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VLADIAS и Камалия

VLADIAS и Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия жестко отреагировала на критику ее видео, где она в военной форме танцевала на бронеавтомобиле.

Артистка была возмущена полившимся на нее хейтом. Певица в своем Instagram подчеркнула, что одела военную форму не просто так. По словам Камалии, она является активным военным волонтером. В форму она была одета, ведь ездила помогать военным. По словам артистки, одежда в этом случае — это об удобстве и безопасности. Также знаменитость обратила внимание, что на форме были волонтерские шевроны.

«Какие вы, с*ка, эксперты все! А не хотели бы поехать к нашим защитникам, поддержать, помочь? Что вы сделали, диванные критики? Я не просто певица, я — военная волонтер, и имею право, когда еду к военным, одевать форму! А в чем мне еще там с ними бегать? Надеть концертное платье и каблуки? И военная форма — это еще и безопасность в лесу! Тем более у меня волонтерские шевроны и шевроны подопечной бригады!» — подчеркнула исполнительница.

Реакция Камалии на скандал / © instagram.com/kamaliyaofficial

Реакция Камалии на скандал / © instagram.com/kamaliyaofficial

Что касается танцев на бронеавтомобиле под песню «Самбука», то это, по словам Камалии, захотели снять сами военные. Артистка подчеркнула, что защитникам тоже нужно отвлечься и улыбнуться. Так что она таким образом помогла им в этом.

«К сожалению, не все можно публиковать и не все могу показать, когда я с ними! А видео со мной, под мою песню, захотели снять ребята, потому что они тоже обычные люди и иногда тоже хотят улыбаться! Слава ВСУ! Слава нашим героям!» — подытожила артистка.

Напомним, вокруг Камалии разгорелся скандал в Сети. Артистка опубликовала видео, где в форме танцует на бронеавтомобиле под свою песню «Самбука». Однако ролик оценили далеко не все пользователи. Певицу начали критиковать и винить в «веселье на костях».

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