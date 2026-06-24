Какими были выпускные в украинских звезд: Матвиенко не пустил муж, а Харчишин напился

Тоня Матвиенко и Валерий Харчишин

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Сейчас период, когда школьники выпускаются со школ и активно это празднуют. Так что и на украинских знаменитостей навеяли воспоминания.

Звезды на проекте "Наодинці з Гламуром" вспомнили, какими были их выпускные. У кого-то с этим днем связаны светлые воспоминания, а кто-то не слишком тепло отзывается, а некоторым вообще нечего вспомнить. Предлагаем узнать, какими были выпускные у певицы Тони Матвиенко, артистки Златы Огневич, солиста группы «Друга Ріка» Валерия Харчишина и других.

Тоня Матвиенко

У певицы не было выпускного. Дело в том, что артистка забеременела в 16 лет и ушла со школы. Хотя Тоня Матвиенко и могла пойти на выпускной, однако муж, с которым она тогда состояла в браке, не пустил ее. Сейчас исполнительница жалеет, что послушала его, потому что хотела пережить этот опыт.

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Тоня Матвиенко / © пресс-служба Тони Матвиенко

«У меня не было выпускного. Я уже в тот момент родила ребенка. Я очень жалею. Меня почему-то не пустил мой первый муж. Я очень сожалею, что я тогда его очень слушала. Мне бы хотелось побыть с одноклассниками, напиться. Мне очень хотелось», — призналась певица Анне Севастьяновой.

Валерий Харчишин

А вот солист группы «Друга Ріка» вспоминает, что на выпускной отказался идти, поскольку не любитель подобных мероприятий. Однако каким-то образом учителя собрались в доме артиста для празднования. Подробностей о том вечере Валерий Харчишин не помнит, поскольку шутит, что был пьян.

Валерий Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

«Я его не помню, я был пьян. На самом деле, я тогда не употреблял алкоголь, потому что мне было 15 лет. Я 9 классов окончил. Я не был любителем каких-то вечеринок, мне было стыдно, я никуда не пошел. Потом я помню, что все учителя сидели почему-то в нашем доме и праздновали. А мы с братом моим перед тем достали коробку конфет, загнали туда спирт. Учителя ели и веселились», — вспомнил артист.

Злата Огневич

А вот у Златы Огневич с выпускным связаны не очень приятные воспоминания. Артистка говорит, что в семье тогда средств не было много, так что ей пришлось одевать, что было. Кроме того, у певицы не было дружеских отношений с одноклассниками. Поэтому исполнительница говорит, что выпускной состоялся — на том и хорошо.

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Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

«Мой выпускной прошел в Крыму. С этим связаны не очень хорошие воспоминания, потому что это были достаточно бедные времена. Платье одевалось то, которое было на данный момент. Я так его не хотела одевать, но не было другой возможности. У меня с одноклассниками не было теплых отношений, потому что я занималась музыкой. В школе ко мне относились настороженно. Выпускной у меня такой, был и прошел», — поделилась артистка.

Иван Люленов

Юморист с улыбкой вспоминает свой выпускной. Артист говорит, что они с одноклассниками тогда развлекались, как могли. По словам комика, тогда было весело всем, а алкоголь в чашках вместо чая только прибавлял настроения.

Иван Люленов / © instagram.com/ivanliulenov

«Классные ассоциации. Тогда нельзя было пить, в школе не разрешают, а мы как-то так прятались, именно на выпускном, что-то там в чай налили и так было весело! Родители знали, но и они что-то себе подливали», — говорит юморист.

Муаяд

А вот певцу нечего вспомнить. Дело в том, что его выпускной был отменен, поскольку коронавирус был в разгаре. Артист с грустью говорит, что даже вальс не станцевал.

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Муаяд

«На самом деле выпускного у меня не было. Когда я выпустился со школы, начался ковид. У меня даже вальса не было. Ничего совершенно не было!» — признался певец.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: «Я думала мама мене ментально РОЗІРВЕ» Матвієнко, ТОПОЛЯ та LAMA зацікавили ЗІЗНАННЯМИ

Напомним, солист группы «ТИК» Виктор Бронюк празднует выпускной, но не свой, а дочери. Ева окончила школу и получила свидетельство с отличием.

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